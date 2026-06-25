Carlota Alcalde refuerza la portería del Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con la incorporación de Carlota Alcalde de Blas, guardameta nacida en Valladolid el 29 de abril de 2002. La futbolista se convierte en el primer fichaje oficial del conjunto verde y en la cuarta pieza confirmada del ambicioso proyecto que el club está construyendo de cara a la temporada 2026/2027.

Su llegada cobra especial relevancia tras la reciente retirada de Tatiana Fernández, guardameta que defendió la portería del Cacereño Femenino durante más de una década y que ha sido una de las figuras más reconocibles del vestuario verde. El club abre así una nueva etapa bajo palos con la incorporación de una portera joven, pero con experiencia internacional.

Carlota Alcalde, de 24 años, aterriza en Cáceres tras una trayectoria marcada por la superación, el aprendizaje y la experiencia en distintos escenarios del fútbol internacional. Con 1,70 metros de estatura, la nueva portera verde destaca por su capacidad para la estirada y por su autoridad en el juego aéreo, cualidades con las que aportará seguridad bajo los palos.

La guardameta dio sus primeros pasos competitivos en su Valladolid natal, donde se formó en las filas del San Pío X y del Parquesol. Desde allí inició un recorrido que la llevó a competir fuera de España y a crecer en contextos futbolísticos muy diferentes.

Carlota Alcalde. / @carlota_adb

Experiencia internacional y formación en Estados Unidos

Carlota Alcalde ha desarrollado parte de su carrera en el exigente sistema universitario de Estados Unidos, donde compitió en equipos como Carlstorm Soccer, en California, y Louisiana State University-Shreveport Athletics, entre otros. Durante su etapa en el país norteamericano, la guardameta compaginó el deporte de alto rendimiento con sus estudios, logrando además el grado de Fisioterapia.

Su trayectoria también incluye experiencia profesional en distintas ligas europeas. En Chipre defendió las porterías del Aris Limassol y del Lakatamia, mientras que en Polonia militó en el Medyk Konin, acumulando minutos y aprendizaje en competiciones de perfiles diversos.

A pesar de su juventud, Carlota Alcalde cuenta ya con la experiencia de haber debutado en la Liga de Campeones femenina, un escenario de máxima exigencia que refuerza su preparación para afrontar nuevos retos competitivos.

Un refuerzo de garantías para la portería verde

La llegada de Carlota Alcalde supone un refuerzo importante para la portería del Cacereño Femenino. Su capacidad de adaptación a diferentes culturas futbolísticas, su templanza bajo presión y su experiencia internacional serán argumentos relevantes para un equipo que quiere seguir creciendo.

El club da la bienvenida a Carlota Alcalde a su nueva casa, convencido de que su esfuerzo, calidad y compromiso serán claves para alcanzar los objetivos marcados en esta nueva etapa.