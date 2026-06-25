El central Javi Domínguez y el Mérida separan sus caminos

Tras la salida de Javi Lancho, faltaba por conocer de la plantilla de la temporada pasada el futuro de Gio Almeida, Luis Pareja y Javi Domínguez, y ya se conoce que este último no continuará en las filas romanas, aunque la entidad tampoco informa si le había ofrecido la renovación.

El central madrileño llegó el verano pasado procedente del Real Unión. A pesar de ser el segundo central más utilizado, por detrás del propio Lancho, no terminó de asentarse en la titularidad pues alternó errores groseros con encuentros muy serios a nivel defensivo.

Sumó dos goles y ambos dieron puntos al equipo, pues el primero fue en el empate en Pontevedra y el segundo la victoria en Avilés.

La defensa, muy pendiente

Tras esta salida y a expensas de lo que ocurra con los mencionados Almeida y Pareja, la plantilla emeritense está formada, actualmente, por doce jugadores, diez ya estaban en el plantel más los fichajes de Chechu y Jota.

La defensa queda así como una de las zonas pendientes de reconstrucción en el nuevo Mérida. La dirección deportiva tendrá que moverse en el mercado para completar una línea que ha perdido a dos piezas importantes del último curso. Mientras tanto, el club sigue avanzando en la configuración de un proyecto que todavía tiene varios nombres por resolver.