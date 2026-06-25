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La Diputación de Cáceres recibe al ADC antes de su cita internacional en Lisboa

Los equipos sub-15 y sub-17 representarán a la provincia en el Portugal Basketball Festival, que se celebra los días 27 y 28 de junio

Foto de familia al final de la recepción.

Foto de familia al final de la recepción. / Diputación de Cáceres

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este jueves a los chicos y chicas integrantes de los equipos sub-15 y sub-17 del ADC, que representarán a la provincia en el Portugal Basketball Festival, que se celebrará el próximo fin de semana en Lisboa.

Durante el encuentro, los jóvenes deportistas y responsables del club agradecieron el respaldo de la institución provincial, destacando la importancia de este apoyo para dar visibilidad al trabajo que realizan y facilitar su participación en competiciones de carácter internacional.

Por su parte, Miguel Ángel Morales reiteró el compromiso de la Diputación de Cáceres con el deporte en todas sus categorías y subrayó que el deporte base necesita “compromisos de verdad” para seguir formando a jóvenes y generando oportunidades a través de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación.

Una cita de referencia para el baloncesto de formación

El Portugal Basketball Festival celebra este año su sexta edición y se ha consolidado como una de las citas internacionales de referencia para las categorías de formación. El torneo reunirá a más de 600 jugadores y a equipos procedentes de distintos países.

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Además de la competición deportiva, el evento promueve la convivencia, el intercambio cultural y la creación de experiencias compartidas entre jóvenes de todo el mundo.

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