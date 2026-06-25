Baloncesto
La Diputación de Cáceres recibe al ADC antes de su cita internacional en Lisboa
Los equipos sub-15 y sub-17 representarán a la provincia en el Portugal Basketball Festival, que se celebra los días 27 y 28 de junio
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este jueves a los chicos y chicas integrantes de los equipos sub-15 y sub-17 del ADC, que representarán a la provincia en el Portugal Basketball Festival, que se celebrará el próximo fin de semana en Lisboa.
Durante el encuentro, los jóvenes deportistas y responsables del club agradecieron el respaldo de la institución provincial, destacando la importancia de este apoyo para dar visibilidad al trabajo que realizan y facilitar su participación en competiciones de carácter internacional.
Por su parte, Miguel Ángel Morales reiteró el compromiso de la Diputación de Cáceres con el deporte en todas sus categorías y subrayó que el deporte base necesita “compromisos de verdad” para seguir formando a jóvenes y generando oportunidades a través de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación.
Una cita de referencia para el baloncesto de formación
El Portugal Basketball Festival celebra este año su sexta edición y se ha consolidado como una de las citas internacionales de referencia para las categorías de formación. El torneo reunirá a más de 600 jugadores y a equipos procedentes de distintos países.
Además de la competición deportiva, el evento promueve la convivencia, el intercambio cultural y la creación de experiencias compartidas entre jóvenes de todo el mundo.
- Los mayores de 60 podrán viajar por Extremadura desde 27 euros: cómo pedir plaza y todos los destinos
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Cáceres: Bienvenidos a Vía Cayetana
- Piden más de cuatro años de cárcel por el atropello mortal de una joven de 29 años en Cáceres
- La Junta defiende el controvertido sistema de acceso a la piscina de verano de la Ciudad Deportiva de Cáceres
- Portugal avanza en la autopista IC31 mientras Cáceres debe completar la Autovía de la Esperanza con inversiones para 2026
- Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable
- Primer herido grave en los Sanjuanes de Coria: un joven de 25 años sufre una cogida de un toro sobrero