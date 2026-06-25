Fútbol | Segunda Federación
Guille Perero inaugura el capitulo de fichajes en el Badajoz
El extremo diestro llega procedente del Guadalajara, donde solo pudo disputar nueve encuentros debido a una lesión
Tras un miércoles muy intenso en el capítulo de bajas, el Badajoz ha arrancado el jueves anunciando su primer fichaje para la temporada 2026/27. Se trata de Guille Perero, extremo diestro vallisoletano de 28 años que llega al Nuevo Vivero después de militar la pasada campaña en el Guadalajara.
No ha sido el curso más sencillo para Perero, que únicamente pudo disputar nueve partidos en el Grupo I de Primera Federación. El atacante sufrió el pasado mes de febrero una rotura en la musculatura isquiotibial, una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.
Una vez recuperado, el extremo volvió a tener protagonismo en el tramo final del campeonato, participando de manera consecutiva en los tres últimos encuentros de la temporada. De hecho, fue titular en la última jornada ante el Real Madrid Castilla, disputando los primeros 45 minutos del choque.
Extremo clásico
Perero destaca por ser un extremo clásico de banda derecha, que actúa a pie natural. Su velocidad le convierte en un futbolista especialmente peligroso en carrera, con tendencia a buscar la línea de fondo para sacar partido a su precisión en el centro.
Los aficionados blanquinegros recordarán, además, el último enfrentamiento del vallisoletano contra el Badajoz. En la temporada 2023/24, Perero defendía la camiseta del San Sebastián de los Reyes y fue titular en el fatídico encuentro que certificó el descenso del conjunto pacense a Tercera Federación. Aquella mañana, el extremo anotó el 1-1 tras una potente arrancada culminada con una definición por encima de Narváez.
Además de sus etapas en Guadalajara, Lugo o Sanse, Perero cuenta con experiencia previa en el fútbol extremeño. En la temporada 2021/22 militó en el Mérida y, un curso después, defendió los colores del Villanovense.
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