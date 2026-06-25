Kalinicenko confirma que continuará en el Cáceres

Erikas Kalinicenko tendrá la oportunidad de vivir una temporada «normal» en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Esa es, seguramente, la mejor noticia para un jugador que el pasado curso tuvo que dedicar casi todos sus esfuerzos a recuperarse de una grave lesión de rodilla y que ahora seguirá vestido de verdinegro con el objetivo de volver a ser importante desde el principio.

El club ha confirmado la renovación del alero lituano, una continuidad adelantada por este diario hace unos días y que encaja en la intención de mantener una parte importante del bloque de la última campaña. Luis Parejo, nuevo director general y deportivo, y el técnico Jacinto Carbajal avanzan así en la planificación de la plantilla 26/27 con una primera pieza asegurada.

Confianza en su recuperación

Kalinicenko se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2025, cuando era el máximo anotador del equipo (13,7 puntos). Aquella lesión condicionó de forma evidente al Cáceres y también marcó la temporada siguiente del jugador, que renovó pese a saber que tardaría muchos meses en estar disponible.

Después de un largo proceso de recuperación junto al personal del club, reapareció el pasado mes de marzo y llegó a participar en los últimos partidos de la liga regular y en los ‘playoffs’ 25/26. Su presencia, sin embargo, todavía no tuvo el impacto que había ofrecido antes de la lesión. Por eso la nueva renovación tiene un sentido evidente: el Cáceres confía en que, con una pretemporada completa y más tiempo para recuperar sensaciones, Kalinicenko vuelva a ser determinante en Segunda FEB.

El propio jugador ha expresado su satisfacción en un mensaje difundido por el club a través de sus redes sociales. «Quería anunciaros que me hace mucha ilusión poder formar parte de la plantilla del Cáceres Basket la próxima temporada, esta vez desde el principio. Y nada, estoy contando los días para volver a empezar y veros a todos por el Multiusos. Nos vemos pronto», señaló.

Álvaro Palazuelos bota el balón. / CARLOS GIL

Palazuelos sale; Strikker, casi

Junto a esa renovación, el Cáceres también ha confirmado que Álvaro Palazuelos no continuará. El escolta regresará al Benicarló, el club del que procedía, por lo que se convierte en la primera salida oficial dentro de la planificación del nuevo proyecto. Su marcha deja una vacante en la rotación exterior. Su rendimiento como verdinegro estuvo seguramente por debajo lo esperado en anotación (8,6 puntos por partido), aunque no en acierto desde la línea de tres puntos, su gran especialidad (39%).

La situación de Matteo Strikker apunta igualmente lejos del Multiusos. Aunque todavía no hay anuncio oficial, empieza a darse por hecha su marcha a al Melilla. Al club extremeño le hubiese gustado contar con él, pero la oferta llegada desde la ciudad autónoma era muy difícil de igualar. Su gran segunda vuelta le impulsó a unos números de 10,7 puntos y 5,8 rebotes para 13 de valoración.