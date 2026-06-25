El kickboxing y el muaythai se incorporan a los Judex

La Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura ha incorporado el kickboxing, el muaythai y sus disciplinas asociadas al programa de los Juegos Deportivos Extremeños (Judex), después de modificar las bases reguladoras que rigen esta competición escolar.

La medida figura en una resolución de 29 de mayo de 2026 publicada en el Diario Oficial de Extremadura, que modifica la normativa aprobada inicialmente en 2019 y actualizada posteriormente en 2021 y 2022.

Según recoge la resolución, la Federación Extremeña de Kickboxing, Muaythai y Disciplinas Asociadas solicitó la incorporación de esta modalidad al programa y acreditó disponer tanto de deportistas como de la infraestructura necesaria para su desarrollo.

Una nueva modalidad para el deporte escolar extremeño

La Dirección General de Deportes recuerda que los Judex constituyen un programa de promoción del deporte escolar que se desarrolla actualmente en 33 modalidades deportivas y que reúne cada año a una media de 55.000 participantes.

La entrada de estas disciplinas amplía la oferta deportiva dirigida a los jóvenes extremeños y permite que clubes, técnicos y deportistas vinculados a estas modalidades puedan integrarse en un marco competitivo regulado. La decisión también supone un reconocimiento al crecimiento que los deportes de contacto han experimentado en los últimos años, siempre bajo criterios de formación, control técnico y seguridad para los participantes.

La resolución justifica la modificación por la necesidad de adaptar periódicamente las bases reguladoras de los juegos a las nuevas realidades deportivas y organizativas, con el objetivo de garantizar su desarrollo en condiciones de seguridad y deportividad.

Con este cambio, el kickboxing, el muaythai y las disciplinas asociadas pasan a formar parte de la relación de deportes individuales que podrán integrarse en futuras ediciones de los Juegos Deportivos Extremeños, junto a modalidades como atletismo, natación, judo, karate, tenis, ciclismo o piragüismo, entre otras.