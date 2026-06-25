Kike Márquez, el golpe de efecto para el nuevo Extremadura

«Cuando un amor es verdadero, nunca se acaba». Fueron las primeras palabras de Kike Márquez como nuevo jugador del Extremadura. Aparecieron en el vídeo promocional que el club publicó en sus redes sociales con motivo del anuncio de su fichaje, una vuelta muy esperada, pero no por ello menos emocionante.

Seis temporadas después de su marcha casi obligada de Almendralejo por el derrumbe de la antigua Unión Deportiva Extremadura, Kike Márquez vuelve al Francisco de la Hera y será de nuevo azulgrana con la camiseta con la que más feliz se ha sentido y con la que más ha triunfado. Es el regreso del ‘Torero’, como se le conoce por su reconocida pasión taurina.

El mediapunta sanluqueño se convierte en el sexto fichaje del Extremadura para su nuevo proyecto en Primera Federación. Ha sido una operación esperada, pero también difícil.

Un regreso cargado de simbolismo

Kike Márquez ha firmado en el Zamora dos brillantes temporadas en Primera Federación, con 18 goles y 11 asistencias, siendo el mejor jugador rojiblanco en la categoría y quedándose a las puertas del ascenso a Segunda División el pasado fin de semana. Zamora ha arropado al futbolista y le ha dado mucho cariño, por lo que la decisión no ha sido sencilla.

Pero no es menos cierto que Márquez soñaba con vestir de azulgrana en la etapa final de su carrera. Cumplirá 37 años en julio y, aunque está en plena forma, todo apunta a que este será su último gran contrato en el fútbol profesional. Casado con una almendralejense y padre de una hija de seis meses, su regreso al Francisco de la Hera era una prioridad.

Para el Extremadura, además, supone una enorme oportunidad de mercado poder contar con un futbolista de su nivel, de su talento y con tantas ganas de volver a jugar de azulgrana.

La afición ha celebrado el fichaje como un movimiento estelar del club. Aunque Kike Márquez siempre es un jugador que genera debate y división de opiniones, su calidad es indiscutible y hablamos de uno de los mejores futbolistas de la categoría.

El Extremadura sigue buceando en el mercado. Ahora, las prioridades se centran en incorporar un delantero y dos extremos.