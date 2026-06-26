El Cáceres hace oficial el adiós de Matteo Strikker

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad da oficialmente por perdido a Matteo Strikker. El club agradeció «la entrega y compromiso» al alero belga, además de a otros dos integrantes de la pasada temporada: Álvaro Palazuelos, cuyo fichaje por el Benicarló se anunció el jueves, y el entrenador ayudante Álvaro Acero. A todos les deseó suerte en el futuro.

Aunque no es público aún, el destino de Strikker es Melilla, que ha apostado fuerte por él tras su más que notable temporada con la camiseta verdinegra. Empezó algo dubitativo, pero en la segunda vuelta fue fundamental para la racha que enganchó el equipo y que valió para alcanzar los ‘playoffs’. Además, en su misma posición está Erikas Kalinicenko, única renovación confirmada y del que se espera que alcance su mejor nivel tras superar un periodo de recuperación de más de un año.

Más nombres

Luis Parejo, nuevo director general y deportivo, y Jacinto Carbajal, entrenador, tienen varias carpetas abiertas encima de la mesa. Además de los fichajes, falta determinar qué otros jugadores continúan en el proyecto.

En este sentido, el interés por el base Albert Lafuente, el pívot Luis García y el ala-pívot Álex Mazaira es evidente, a los que se suma el alero Pol Campeny, sobre todo tras la marcha confirmada de Strikker. Pero todavía hay que sellar los posibles acuerdos.

Mientras, la ilusión que existía en el club por prolongar el contrato de Wildens Leveque se ha ido volatilizando, ya que supondría proporcionalmente una carga salarial muy fuerte dentro del presupuesto reservado para la plantilla.