Doble cita para Extremadura en el Campeonato de España absoluto y sub-18 por federaciones

El atletismo extremeño tiene este fin de semana una doble cita nacional en Logroño. La selección absoluta de Extremadura competirá este sábado en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de pista al aire libre, mientras que el combinado sub-18 tomará el relevo el domingo en la misma sede.

Ambas competiciones se disputan bajo un formato mixto, con equipos integrados por atletas masculinos y femeninos y con presencia de pruebas individuales y relevos mixtos. La Federación Extremeña de Atletismo había anunciado durante la semana las selecciones.

Los mayores

La primera en entrar en competición será la selección absoluta, cuya participación está prevista para este sábado. El equipo extremeño presenta atletas en velocidad, mediofondo, fondo, obstáculos, vallas, marcha, saltos, lanzamientos y relevos.

Los nombres incluidos en la relación federativa son Gloria Valverde (100 metros), Carlos Albarrán (200), Matilde Pineda (400), Jorge Domínguez (800), María del Carmen Chaves (1.500), Iker Flores (3.000 lisos), Andrea Buenavida (3.000 obstáculos), Tomás Pérez (110 vallas), Paola Martín (400 vallas) y Sergio Redondo (5.000 marcha). En concursos figuran Clara Maestro (longitud), Abel Sánchez (triple salto), Blanca Barroso (altura), Rubén Fernández (pértiga), Yaiza Baena (peso), Israel Pérez (disco), Paula Carreira (martillo) y Héctor García (jabalina).

El 4x100 mixto lo forman Matilde Pineda, Gloria Valverde, Carlos Albarrán y Hugo Coscarón, mientras que el 4x400 mixto reúne a Clara Bertomeu, Paula Jiménez, Samuel Barradas y Jorge Domínguez.

Turno de los sub-18

El domingo será el turno de la selección sub-18, que competirá también en Logroño en el Campeonato de España por federaciones autonómicas de su categoría. La lista extremeña la componen Mario Chacón (100 metros), Diana Gómez (200), Álvaro Carrasco (400), Marta Ortega (800), Ismael Carrasco (1.500), Candela Manchón (3.000), Javier Masero (2.000 obstáculos), Fabiola Prieto (100 vallas), Carlos Alpuente (400 vallas), Isabel Miranda (5.000 marcha), Sergio Acebedo (longitud), Julia López (triple salto), Gabriel Ruiz (altura), Nora Cuéllar (pértiga), Daniel Jiménez (peso), Fadela Mulet (disco), Luis Javier Vicente (martillo) y María Cotano (jabalina).

En los relevos mixtos sub-18 están incluidos Sergio Acebedo, Mario Chacón, Miriam Gordillo y Nora Cuéllar en el 4x100, además de Álvaro Carrasco, Ángel González, Marta Ortega y Elisabeth Copetudo en el 4x400.

Criterios de selección

La FAEx señala en sus circulares que la composición de ambas selecciones se ha realizado conforme a la normativa de la Real Federación Española de Atletismo. En el caso absoluto, se han tenido en cuenta los resultados hasta el Campeonato de Extremadura absoluto y la primera posición del ranking autonómico; en el sub-18, la principal referencia fue el Campeonato de Extremadura Judex de la categoría. Cuando el campeón regional no coincide con el primer puesto del ranking, la elección queda sujeta al criterio técnico.