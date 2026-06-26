Manolo Molina vuelve al Cacereño para reforzar la defensa

El Club Polideportivo Cacereño hizo oficial este viernes la incorporación de Manolo Molina, que se convierte en el quinto fichaje del proyecto verde para la próxima temporada. El central zurdo, que también puede actuar como lateral, regresa así al Príncipe Felipe, escenario en el que ya defendió la camiseta cacereñista durante la campaña 2022/2023.

Nacido en Granada el 12 de noviembre de 1995, Molina vuelve a Cáceres con 30 años y un perfil físico importante para el eje de la zaga. El defensor mide 1,89 metros, una condición que refuerza su presencia en el juego aéreo y su capacidad para imponerse en las áreas. Su llegada supone un refuerzo de garantías para una línea defensiva que gana experiencia, jerarquía y conocimiento de la casa.

Experiencia y ascenso

Manolo Molina regresa al Cacereño avalado por una trayectoria sólida, con recorrido en Segunda División B, Primera Federación y Segunda Federación. Su última experiencia ha sido en el Real Unión de Irún, con el que logró el ascenso a Primera Federación. En el conjunto irundarra disputó la pasada temporada 20 partidos, fue titular en 19 de ellos y completó 16 encuentros, acumulando 1.581 minutos. Además, el equipo firmó con él sobre el campo un balance de 11 victorias, seis empates y tres derrotas, unos números que reflejan su peso en un curso exitoso.

Antes de su paso por el Real Unión, el central también compitió en el Linares, donde participó en 27 partidos en Primera Federación durante la campaña 2023/2024. Aquella temporada sumó 2.239 minutos, fue titular en 24 encuentros y marcó un gol, confirmando su continuidad competitiva en una categoría exigente.

La conexión entre Manolo Molina y el Cacereño es especial. El jugador guarda un gran recuerdo de la temporada 2022/2023, curso en el que fue una pieza importante del equipo hasta aquel inolvidable encuentro en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva en el que se rozó el ascenso. En aquella campaña como verdiblanco disputó 20 partidos, 17 de ellos como titular, y acumuló 1.563 minutos, antes de dar el salto de categoría al finalizar el curso.

Con su regreso, el Cacereño incorpora a un futbolista que ya conoce la entidad, el vestuario y la exigencia de la afición. Manolo Molina aporta experiencia, solidez defensiva, poderío físico y conocimiento del club, cualidades importantes para un proyecto que continúa tomando forma de cara a la próxima temporada.

Desde el club han celebrado la vuelta de un jugador identificado con la identidad cacereñista y que llega con la máxima ilusión. Manolo Molina se suma así a una lista de fichajes que ya integran Gete, Osama Chit, Luis Sánchez y Toño Calvo, reforzando una plantilla que sigue creciendo con futbolistas de recorrido competitivo.

El Cacereño ha dado la bienvenida de nuevo al central zurdo, destacando su compromiso con el proyecto y su regreso a la que ya fue su casa.