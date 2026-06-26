Marina Mielgo da el salto definitivo al primer equipo del Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada. La entidad ha anunciado la renovación de Marina Mielgo, central vallisoletana nacida el 6 de marzo de 2003, que da el salto definitivo del filial al primer equipo y se convierte en la cuarta renovación oficial del conjunto verdiblanco de cara al próximo curso.

Mielgo llegó al Cacereño en el verano de 2025 procedente de la cantera del Atlético de Madrid y, en apenas una temporada, ha logrado hacerse un sitio dentro del proyecto. Su continuidad supone una apuesta por una futbolista joven, con margen de crecimiento y que ya ha demostrado capacidad para responder en momentos de máxima exigencia.

De la lesión a la titularidad

La temporada de Marina Mielgo ha estado marcada por la resiliencia y la progresión. La central sufrió una lesión de rodilla durante el derbi disputado en Badajoz ante el Sport Extremadura, un contratiempo que le obligó a permanecer inactiva durante el otoño. Sin embargo, tras completar su recuperación y regresar a la dinámica de grupo, fue ganando protagonismo primero en el filial y después en el primer equipo.

Su rendimiento le permitió abrirse paso hasta debutar en Primera Federación Femenina en la jornada 17, en Valdebebas, en la victoria del Cacereño por 1-2 ante el Real Madrid B. A partir de ese encuentro, la defensora se consolidó como una pieza importante en la recta final de la temporada, encadenando diez titularidades consecutivas hasta el cierre del curso.

Mielgo aportó solidez defensiva, carácter y capacidad de trabajo en una fase decisiva para el equipo. Su entendimiento con la zaguera canaria Cora Jiménez fue uno de los factores que ayudó al conjunto verdiblanco a certificar la permanencia en la categoría.

Recuperación

Con su renovación, el Cacereño Femenino asegura la continuidad de una jugadora que ha sabido superar un inicio complicado y transformar su recuperación en una oportunidad. Marina Mielgo seguirá vinculada al club en una temporada en la que buscará consolidarse definitivamente en el primer equipo.

La entidad valora su crecimiento, su compromiso y su capacidad para adaptarse a las exigencias competitivas, tanto en el filial como en el primer equipo. Su renovación refuerza la idea de dar continuidad a futbolistas jóvenes que ya conocen el club y que pueden seguir creciendo dentro del proyecto.