Medellín abre el Circuito Extremeño con una cita puntuable para el ranking nacional

Medellín será este sábado el punto de partida del Circuito Extremeño de Vóley Playa. Las renovadas pistas del paseo fluvial del Guadiana acogerán, desde las 9.00 horas, el Trofeo Medellín ‘Sitio Histórico’ La Palapa de vóley playa, una cita que reunirá a jugadores de nivel nacional e internacional.

La prueba servirá como arranque oficial del circuito autonómico y mantendrá además su relevancia nacional, ya que será puntuable para el ranking de la Real Federación Española de Voleibol. El torneo llega después del acondicionamiento de las instalaciones, que permitirán a la localidad pacense acoger una competición de referencia dentro del calendario regional.

El evento es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Medellín, la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña de Voleibol y el patrocinio de La Palapa, entidades que han unido esfuerzos para impulsar esta modalidad deportiva en la comarca.

Nivel en la arena

La competición contará con cuadros masculino y femenino y tendrá también presencia internacional, con parejas procedentes de Argentina e Italia. A ellas se sumarán jugadores nacionales llegados desde puntos como Sevilla o Valencia, que se medirán al talento extremeño de clubes de Don Benito, Cáceres y Badajoz.

La jornada arrancará a primera hora de la mañana y, tras el descanso del mediodía, se retomará con la pelea directa por los puestos de podio. Además del apartado deportivo, la organización ha preparado actividades paralelas con música, sorteos y concursos, con el objetivo de generar ambiente en las gradas y convertir la cita en una jornada festiva junto al Guadiana.

Como antesala al torneo, las pistas han acogido estos días una jornada de promoción dirigida a la cantera local. La actividad estuvo coordinada por el técnico Víctor Valadés y contó con la participación de Fran Casado, actual campeón absoluto de Extremadura, en una iniciativa pensada para acercar el vóley playa a los más jóvenes de Medellín.

Con esta prueba, Medellín refuerza su apuesta por el deporte al aire libre y se sitúa en el mapa del vóley playa extremeño con una cita que combina competición, promoción deportiva y ambiente popular.