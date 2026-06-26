Fútbol. Primera Federación
El Mérida recupera a Dani Sandoval, un ídolo para el Romano
El extremo asturiano vuelve tras dos temporadas en Polonia y después de firmar 13 goles y siete asistencias en su anterior etapa emeritense
El Mérida ha recuperado a uno de los futbolistas que más huella ha dejado en la afición romana en los últimos años. Dani Sandoval vuelve al club emeritense en una operación inesperada y recibida con entusiasmo por buena parte de la hinchada, que no ha tardado en celebrar en redes sociales el regreso del extremo asturiano.
Nacido en Gijón el 16 de febrero de 1998, Sandoval ya sabe lo que significa jugar en el Romano. El atacante militó dos temporadas en la capital extremeña, entre la campaña 2022/2023 y la siguiente, y se convirtió en una pieza importante del equipo en Primera Federación. En ese periodo disputó 66 partidos, marcó 13 goles y repartió siete asistencias, unos números que explican el recuerdo positivo que dejó entre los seguidores emeritenses.
Un jugador diferencial
Su impacto no se limitó únicamente a los goles. Según los datos recopilados por la cuenta especializada @solomeridaad, Sandoval fue el tercer futbolista que más puntos dio al Mérida en Primera Federación, solo por detrás de Liberto Beltrán y Chuma. Además, en su etapa romana fue el jugador con más tiros al palo, con seis, el único que superó los 100 disparos a portería y el segundo con más centros precisos en una temporada.
Más allá de la estadística, el Mérida incorpora a un extremo zurdo de mucho trabajo, una característica que encaja con la idea que pretende implantar Fran Beltrán. El técnico apuesta por un equipo intenso, con presión en campo contrario, y Sandoval reúne condiciones para adaptarse a ese plan. Aunque suele jugar a pierna natural, su golpeo le permite generar peligro desde el costado, llegar a zonas de remate y aportar también en acciones a balón parado.
Revulsivo
Su regreso puede servir, además, para reforzar una faceta en la que el Mérida necesita mejorar: la eficacia desde el punto de penalti. Sandoval ya demostró en su anterior etapa que tiene personalidad y calidad en los lanzamientos, un recurso que puede resultar valioso en partidos igualados.
Tras salir de Mérida, el futbolista puso rumbo al fútbol polaco. Primero recaló en el Wieczysta Kraków, con el que consiguió un ascenso de categoría, y posteriormente jugó en el GKS Tychy, de la segunda división de Polonia. Ahora regresa al Romano con más experiencia, pero con el recuerdo intacto de una afición que ya lo considera uno de los suyos.
El Mérida suma así un fichaje de impacto emocional y deportivo. Sandoval vuelve a una casa que conoce, a un estadio donde ya fue importante y a un proyecto que confía en recuperar su mejor versión.
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