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Notable papel de los alevines extremeños en el Campeonato de España

Álvaro Rodríguez y Pablo Vila llegan a las semifinales en dobles y el primero de ellos alcanza los cuartos de final del cuadro individual

Los representantes extremeños, en Barcelona.

Los representantes extremeños, en Barcelona. / FexT

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

El tenis extremeño completó una destacada actuación en el Campeonato de España Alevín, disputado en la Academia Emilio Sánchez Vicario de Barcelona, con Álvaro Rodríguez y Pablo Vila en las semifinales del cuadro de dobles y con Rodríguez entre los ocho mejores de la competición individual.

La expedición regional estuvo compuesta por Álvaro Rodríguez, Pablo Vila, Álex Romero, Helena Vaquero y Triana Hurtuna, con José María Hidalgo-Barquero Nieto como capitán del conjunto extremeño.

Semifinales en dobles

El mejor resultado extremeño llegó en la modalidad de dobles masculino. La pareja formada por Álvaro Rodríguez y Pablo Vila alcanzó las semifinales del Campeonato de España, donde fue superada por Pablo García y Javier Usallán por 6-4 y 6-1.

Antes, Rodríguez y Vila habían ganado en cuartos de final al también extremeño Álex Romero, que competía junto al vallisoletano Guillermo Muñoz, por 7-5 y 6-3.

Tres extremeños en octavos

En el cuadro individual masculino, el campeonato se disputó con un sistema inicial de Round Robin, con grupos de cuatro jugadores en los que solo el primero accedía a los octavos de final. En ese contexto, el rendimiento extremeño fue notable, ya que Álvaro Rodríguez, Pablo Vila y Álex Romero superaron sus respectivos grupos tras ganar sus tres partidos.

Álvaro Rodríguez fue el que llegó más lejos en individuales. Tras clasificarse como primero de grupo, superó en octavos a Álvaro Galán por 6-3 y 7-5, antes de caer en cuartos ante Yerard Amor por 6-3 y 6-0. Su presencia entre los ocho mejores del Campeonato de España refuerza el balance extremeño en la cita.

También alcanzó los octavos de final Pablo Vila, que ganó sus tres encuentros de la fase de grupos y después perdió ante Pedro J. Laredo por 6-4 y 6-3. El tercer extremeño en la ronda de octavos fue Álex Romero, igualmente invicto en la liguilla inicial, aunque no pudo avanzar al caer frente a Marcos Ibáñez por 6-2 y 6-1.

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En el cuadro femenino, Helena Vaquero y Triana Hurtuna no lograron superar la fase de grupos en individuales. Vaquero consiguió una victoria en sus tres partidos, mientras que Hurtuna cayó en sus tres encuentros. En el dobles femenino, la pareja extremeña perdió en primera ronda ante Viktoria Koloeva y Fabiola Prause.

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