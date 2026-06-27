El Badajoz refuerza el lateral zurdo con la llegada de Jesús Ocaña

El Badajoz continúa inmerso de lleno en la reestructuración de su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras la llegada de Guille Perero, el cuadro pacense ha anunciado la llegada del lateral izquierdo Jesús Ocaña, que llega tras militar la pasada campaña en el San Sebastián de los Reyes.

Ocaña, sanluqueño de 29 años, destaca por ser un lateral con mucho recorrido, que también puede desempeñarse como carrilero. En los 34 partidos que disputó en la 25/26 con la camiseta del Sanse anotó cinco goles, lo que habla de su gran proyección ofensiva.

Punzante en ataque, fiable en defensa

Además de sus cifras, el gaditano es un futbolista de ida y vuelta, más destacado por su despliegue, agresividad y capacidad para llegar al área rival que por su finura técnica en el pase. Su aportación ofensiva ha sido una de sus grandes virtudes esta temporada, firmando cifras poco habituales para un jugador de su posición gracias a su capacidad para incorporarse al ataque.

Defensivamente ofrece un rendimiento fiable, aunque su marcada vocación ofensiva exige que el equipo disponga de mecanismos de cobertura cuando se incorpora al ataque. Ocaña es un carrilero de gran recorrido y presencia, capaz de aportar profundidad y amenaza ofensiva desde el costado izquierdo.

Noticias relacionadas

Amplia experiencia

Formado en la cantera del Cádiz, la nueva incorporación blanquinegra ha formado parte de clubes como Mallorca B, Xerez Deportivo o Compostela. También sabe lo que es jugar en la región tras haber formado parte del Cacereño en la temporada 2020/21.

Fuente: La Crónica de Badajoz