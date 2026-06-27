Barba, Borja Domingo y Jesús Sánchez renuevan con el Badajoz

El Badajoz no solo trabaja en la incorporación de nuevos futbolistas. El conjunto pacense también analiza qué jugadores de la pasada temporada pueden seguir siendo piezas importantes en su regreso a Segunda Federación. Fruto de ese trabajo, el club ya ha anunciado sus tres primeras renovaciones para la próxima campaña: Jorge Barba, Borja Domingo y Jesús Sánchez continuarán defendiendo la camiseta blanquinegra en el Nuevo Vivero.

Jorge Barba afrontará así su tercera temporada en el Badajoz. El centrocampista malagueño llegó en el verano de 2023 y pronto se ganó el cariño de la afición gracias a su calidad. Durante la última campaña firmó actuaciones de gran nivel tanto a las órdenes de Marrero como de Ávila, acumulando 2.194 minutos en 30 partidos, 25 de ellos como titular. Una lesión sufrida ante el Gévora en la última jornada de liga le impidió disputar el playoff de ascenso a Segunda Federación, aunque la confianza del club en su continuidad ha sido total.

Otro de los futbolistas en los que la entidad deposita plena confianza es Borja Domingo. El delantero valenciano regresará a Segunda Federación de la mano del Badajoz tras completar una temporada sobresaliente, en la que fue, durante muchos tramos, el jugador más determinante del equipo. No en vano, cerró el curso 2025/26 con 14 goles en 32 partidos.

El capítulo inicial de renovaciones lo completa Jesús Sánchez. El central pacense se ha consolidado como uno de los grandes referentes defensivos del equipo en las dos últimas campañas, acumulando 72 partidos disputados, 68 de ellos como titular. Junto a Lolo González ha formado una pareja sólida, contundente y con buena salida de balón, desempeñando un papel fundamental en el ascenso blanquinegro.

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Por el momento, estas son las únicas renovaciones oficiales anunciadas por el club, aunque este medio ha podido confirmar que la entidad continúa negociando la continuidad de varios futbolistas de la plantilla.

Fuente: La Crónica de Badajoz