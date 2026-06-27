El Cacereño firma talento extremeño con Runy

El Cacereño ha cerrado la incorporación de Víctor Manuel Castaño Terrazas, ‘Runy’, futbolista extremeño que llega para reforzar el ataque del equipo verde en el nuevo proyecto de la próxima temporada. El jugador, nacido en Hornachos el 17 de noviembre de 2000, se convierte en el sexto fichaje confirmado por la entidad del Príncipe Felipe. Hace dos años el CPC ya quiso firmarle, pero entonces se decantó por el Orihuela.

Runy llega después de una destacada campaña en el Real Ávila, donde dejó números de atacante determinante: 8 goles y 6 asistencias. El Cacereño incorpora así a un extremo diestro, eléctrico, con capacidad para actuar en los dos costados y tendencia a partir desde la izquierda para buscar el perfil interior, una de sus señas de identidad. También puede ser un media punta de calidad.

Dejó huella

En Cáceres, además, su nombre no resulta desconocido. Runy ya llamó poderosamente la atención en abril de 2024, cuando visitó al Cacereño con el Montijo. Aquel día, en un partido clave para los verdes, el atacante fue uno de los futbolistas que más brilló sobre el césped, dejando detalles de desequilibrio, velocidad y personalidad en el uno contra uno. Su actuación no pasó inadvertida para quienes siguieron aquel encuentro, en el que el Cacereño tomó aire en la recta final del campeonato.

De hecho, el equipo verde ya quiso incorporarle después de aquella temporada, en la que Runy dejó una notable impresión con el Montijo, pero el futbolista terminó firmando por el Orihuela, que le puso sobre la mesa un gran contrato. Dos años después, el Cacereño vuelve a la carga y logra hacerse con un jugador al que ya tenía señalado desde hacía tiempo.

El nuevo jugador del equipo verde conoce bien el fútbol extremeño también por su hoja de servicios. Antes de su etapa en el Real Ávila, pasó por La Estrella, el Villanovense, el Montijo y el desaparecido Extremadura, además de continuar su progresión lejos de la región en clubs como el citado Orihuela y el Juventud de Torremolinos. Con este último consiguió un ascenso a Primera Federación.

Sexta incorporación verde

La llegada de Runy amplía una lista de fichajes que ya integraban Gete, Osama Chit, Luis Sánchez, Toño Calvo y Manolo Molina. El último en ser anunciado antes que él fue precisamente Molina, central zurdo granadino que vuelve al Príncipe Felipe tras haber defendido la camiseta verde en la temporada 2022/2023 y que llega procedente del Real Unión de Irún, con el que logró el ascenso a Primera Federación.

Con estos movimientos, el Cacereño sigue dando forma a una plantilla que mezcla futbolistas con conocimiento de la casa, perfiles con recorrido competitivo y jugadores con los que quiere Julio Cobos elevar el nivel en distintas zonas del campo. Runy aparece ahora como una apuesta específica para ganar desequilibrio en los metros finales.

Desborde y golpeo a balón parado

El Cacereño suma con Runy un perfil de banda con desborde y gol, dos virtudes que el club subraya en su comunicado oficial. Su verticalidad, su facilidad para romper defensas en el uno contra uno y su golpeo a balón parado le convierten en una pieza llamada a aportar profundidad y recursos ofensivos al equipo.

El futbolista afronta ahora una nueva etapa en Extremadura con más madurez competitiva y con el objetivo de hacerse importante en el Príncipe Felipe. Runy aterriza en el Cacereño con ambición, y el aval de una trayectoria ascendente que le ha consolidado como uno de los atacantes extremeños a seguir.