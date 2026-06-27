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Fútbol | Segunda Federación

Carlos Beitia se une al Badajoz para reforzar la medular

La entidad pacense continúa realizando incorporaciones y cierra la llegada del centrocampista, que llega procedente del Utebo

Beitia durante su etapa en el Villarreal.

Beitia durante su etapa en el Villarreal. / Villarreal CF

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Alberto Aranda

Badajoz

Suma y sigue en el capítulo de llegadas en el Badajoz. Tras las incorporaciones de Guille Perero y Ocaña, el cuadro pacense confirma ahora la llegada de Carlos Beitia, centrocampista de 26 años que llega tras militar en el Utebo en la pasada temporada.

Beitia destaca por ser un jugador de calidad, con gran toque de balón y preciso en el pase. Es capaz de ser un mediocentro de primer pase al igual que puede asomarse a la frontal del área para sacar a relucir un gran disparo.

Durante la pasada campaña disputó un total de 34 encuentros (31 en el Grupo 2 de Segunda Federación, 2 de promoción de ascenso y otro en Copa del Rey), anotando un gol y repartiendo una asistencia.

Su notable campaña con el Utebo sirvió para que el cuadro maño finalizara en cuarta posición en el Grupo 2 de Segunda Federación, clasificándose para la fase de ascenso a Primera. El Águilas fue el rival que dejó en el camino a los zaragozanos.

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Beitia cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol nacional, además de experiencias fuera de nuestras fronteras. Tras formarse en la cantera del Villarreal, pasó por clubes como Sabadell, Celta B, Real Unión de Irún, Al-Nasr o Panachaiki antes de recalar en el Utebo.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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