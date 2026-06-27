“Los entrenadores extremeños no somos inferiores a nadie; tenemos menos oportunidades y repercusión”

Feliz. No puede ocultar su estado anímico Miguel Ángel Ávila Rojas (Cáceres, 3 de octubre de 1981), entrenador del Badajoz, que analiza en esta entrevista el ascenso del conjunto blanquinegro y reivindica el valor del técnico extremeño tras una temporada de éxito para los banquillos de la región.

Seis días después del ascenso del Badajoz, ¿se esperaba ese final?

Sí, porque hemos trabajado para ello y creo que es muy merecido. Ya lo dije después del partido: merecíamos quedar campeones en la fase regular, porque hicimos más puntos que el Don Benito en el terreno de juego, que es donde se ganan las cosas. Luego, en el camino largo, el equipo ha demostrado que lo merecía. Es cierto que tuvimos un par de semanas difíciles a nivel psicológico y físico, pero después el equipo ha dado muestras de lo que es: un equipo muy solidario, muy competitivo y, por encima de todo, hemos demostrado que independientemente de quién jugase, el equipo ha rendido siempre. Creo que esa ha sido una de las claves.

Precisamente, ¿cuál ha sido la clave principal del éxito?

Para mí, que el equipo, independientemente de las dificultades que surgiesen en los partidos o durante la semana, ha sabido sobreponerse. Hemos tenido muchos partidos en los que remontar resultados adversos. Cuando lo haces una vez, dos o tres puede ser casualidad, pero cuando lo haces tantas veces quiere decir que el equipo creía hasta el final y que nunca se rendía. Luego, en el tramo final de la temporada, por desgracia hemos tenido lesiones de jugadores importantes y el equipo no ha bajado el nivel. Eso habla muy bien del grupo como grupo y de la plantilla a nivel futbolístico.

A nivel global, ¿se ha sentido respaldado en el club?

Sí, desde el primer momento. La verdad es que la relación ha sido muy buena, ha habido mucha sintonía desde que llegué y el trato que hemos tenido siempre ha sido muy cercano y muy amable. Me he sentido siempre muy querido por el club.

Llegó con el equipo lejos de la cabeza y sus números espectaculares le han llevado arriba. ¿Cómo se logra eso desde el punto de vista del entrenador?

Lo que se suele decir siempre es con trabajo, pero trabajar trabajamos todos. Entonces, aparte del trabajo, hay que añadir ese talento que tienes que tener para conseguir estos objetivos. Sí que es verdad que al principio yo no miraba más allá de la semana a semana y del partido a partido, porque con la situación en la que estábamos no podíamos sobrecargar al futbolista mentalmente. A partir de ahí, está claro que cuando consigues buenos resultados tu mensaje se refuerza, tu idea va calando cada vez más y creo que ha sido un poco eso: no sobrecargar a la plantilla de presión, sino ir paso a paso. Así es como hemos conseguido el objetivo.

Hace justo dos años consiguió otro ascenso a Segunda Federación con el Coria. ¿Cuál ha sido más complicado?

Los dos han sido muy difíciles, porque jugar mes y medio más, con las temperaturas que está haciendo en junio, no es fácil. Al futbolista, a nivel físico, le va costando cada vez más por todo lo que va acumulando durante la temporada. No sabría decirte cuál ha tenido más o menos valor. Yo los dos los doy por igual.

Continuidad

Entonces no siguió en el Coria. Este año sí continuará, ¿no?

Sí. El lunes estuve en una reunión con el club, el club me manifestó que quería que continuase esta temporada y esta semana ya hemos estado trabajando en la plantilla, en las altas, las bajas, la pretemporada, el cuerpo técnico… En definitiva, todo lo que conlleva este final de temporada.

Pregunta obligada: ¿se siente, con el paso del tiempo, aún dolido por lo ocurrido en Coria?

Hay que pasar página. Está claro que para mí fue el peor momento del fútbol, sin ninguna duda, no solo como entrenador, sino en los más de 30 años que llevo en el fútbol. Fue el momento más duro, no por la decisión en sí, que es respetable, sino por todo lo que hubo detrás. Hay que pasar página, que me sirva para aprender y ser consciente de que en el fútbol este tipo de situaciones se dan.

Siempre ha habido una rivalidad grande entre el Cacereño y el Badajoz. Ahora es alguien muy querido allí. ¿Cómo se siente un cacereño en Badajoz?

Muy a gusto desde el inicio. Estoy muy agradecido a la afición. Me ha mostrado un cariño enorme desde el primer día que llegué y le estoy eternamente agradecido. Sobre la rivalidad entre el Cacereño y el Badajoz, siempre digo lo mismo: mientras sea deportiva está bien. Si pasa de los límites deportivos, es una cosa que ni me va ni me viene, porque me parece absurda. Los extremeños, tras que somos pocos, lo que tenemos que hacer es apoyarnos. Cuanto más alto estén el Cacereño, el Badajoz, el Mérida, el Extremadura y cualquier equipo extremeño, mucho mejor, no solo para el fútbol extremeño, sino para la región.

Euforia tras ganar en un partido en Badajoz. / Jota Granado

¿Su corazón de qué equipo es? ¿Del Cacereño, porque ha jugado allí?

En todos los equipos en los que he estado les tengo un cariño enorme. Al Diocesano, que fue el primer equipo donde me inicié tanto como entrenador como jugador, le tengo un cariño muy grande y especial. Y al Cacereño también, porque es el equipo de mi ciudad y también fui jugador. Pero, por encima de todo, soy un profesional y donde esté, ya sea en el Badajoz, en el Coria, en el Cacereño o en el Diocesano, voy a dar el 200%.

Con usted también hubo otro ascenso, en este caso con el Diocesano a Tercera. Eso se conoce menos. ¿Siente que no se le ha valorado lo suficiente?

Para mí ese ascenso fue de los más especiales por el proceso que tuvimos. Recuerdo perfectamente cuando el Diocesano se puso en contacto conmigo para que fuese el entrenador. Estuvimos tres temporadas en la antigua Regional Preferente, hicimos tres play-off y en el tercer intento fue cuando ascendimos. Sobre todo, fue especial por el contexto del club. El Diocesano es un club familiar, un club de cantera, que no tiene grandes aspiraciones económicas o deportivas, y habíamos construido un grupo de amigos. El Diocesano era un grupo de amigos. Conseguir un hito histórico en aquel momento, porque fue el primer ascenso de un equipo sénior del club en toda su historia, lógicamente me llenó de orgullo.

Buen papel

A nivel global, ¿cree que se valora bien al entrenador extremeño en general o a gente de su perfil humilde?

Creo que ahora mismo estamos viviendo uno de los mejores momentos en cuanto a entrenadores extremeños de la región. Es cierto que de cara a fuera de la comunidad no somos muchos, pero los pocos que somos estamos haciendo un buen papel. Sí que es verdad que este año se han dado las circunstancias de que varios entrenadores extremeños hemos conseguido ascensos. Hay que dar la enhorabuena al resto de compañeros, porque conseguir un ascenso, sea cual sea la categoría, no es nada fácil.

Este año ha sido el de los técnicos extremeños, con ascensos en el Coria, en el Extremadura y otros casos de objetivos cumplidos como la permanencia. ¿Quiere decir que no tienen nada que envidiar al resto?

Forma parte de la forma de ser del extremeño en general y es una cosa que tenemos que cambiar. El extremeño, en general, tiene una mentalidad demasiado pobre en algunos aspectos. Nosotros no somos inferiores a nadie, pero no solo en cuanto a entrenadores de fútbol, sino en cuanto a otras profesiones. Lo que pasa es que, para crecer, en muchos casos tenemos que salir fuera de la región por la falta de ambición que tiene la región en sí. Hemos demostrado en muchos ámbitos que no somos inferiores a un gallego, a un madrileño o a un catalán. Lo que sí te digo es que tenemos menos oportunidades y menos repercusión.

¿Hasta dónde espera llegar como entrenador?

A lo máximo que pueda. Hay una cosa que tengo muy clara: cualquier profesión tiene que ser ambiciosa, con los pies en el suelo, pero ambiciosa. Yo voy a trabajar todo lo que esté en mi mano para estar lo más arriba posible.

¿Con el Badajoz le gustaría llegar a Segunda División, por ejemplo?

Lo máximo que pueda. Siendo cortoplacista, siendo realista, teniendo los pies en el suelo, siendo humilde, no inflando el pecho y trabajando todos los días como lo que somos, como profesionales. Pero obviamente me gustaría llegar lo más lejos posible con el Badajoz.

¿Cómo valora a nivel global el nivel del fútbol extremeño en este momento?

Creo que estamos en una línea muy buena, una línea ascendente. Ver cuatro equipos en Primera Federación no es fácil y ver dos equipos en Segunda Federación tampoco. Nos falta quizá la guinda al pastel, que es colocar un equipo en fútbol profesional, pero creo que, por cómo estamos haciendo las cosas en los últimos años, más pronto que tarde puede llegar. Lo que pasa es que, como he dicho antes, en la región tenemos muchas limitaciones, no solo a nivel económico, sino también a nivel de infraestructuras. En eso sí que tenemos que dar un paso adelante.

700 whatsapp

De todas las felicitaciones o cosas que le han ocurrido en la última semana, ¿con qué se queda? ¿Alguna anécdota?

Después del partido tenía muy claro a quién llamar: mi mujer, mis padres y mis amigos más cercanos. En ese momento, al ver el móvil, no sé qué cantidad de llamadas tendría, pero me sorprendió la cantidad de WhatsApp que tenía. Eran más de 700. Una cosa fuera de lo normal. Yo decía: “¿Por dónde empiezo ahora?”. Poco a poco fui contestando y el viaje de vuelta me sirvió mucho para ser agradecido con todo el mundo que se acordó de mí en esos momentos. Sobre todo, me quedo con la afición del Badajoz. Recuerdo perfectamente que cuando salí del campo había aproximadamente 200 o 300 aficionados del Badajoz en la puerta. En un tramo de 100 metros, desde el campo hacia el autobús, tardé más de media hora en recorrerlo. Entre firmas, abrazos, fotos… No me quería ir sin que ningún aficionado del Badajoz tuviese su recuerdo, porque para mí era un momento único.

En lo personal, ¿cómo le diría a la gente que es Miguel Ángel Ávila fuera del campo de fútbol?

Fuera del campo de fútbol me considero una persona muy normal. Quien me conoce bien lo sabe. Me gusta ser muy amigo de mis amigos y estar con ellos el mayor tiempo posible. Es cierto que en las últimas temporadas, lógicamente, no puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, sobre todo a mi familia: estar más tiempo con mis padres, con mi hermana, con mis sobrinos, con mi mujer… Al final, la incompatibilidad laboral no nos lo permite. Pero dentro de lo que puedo trato de estar el máximo tiempo posible con las personas que realmente me quieren.