¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y posibles rivales en dieciseisavos

La selección española ha superado el primer corte del Mundial 2026. Con su triunfo contra Uruguay en la última jornada de la fase de grupos, 'La Roja' asegura su clasificación en el cuadro final de la competición como primera y evita encontrarse con la Argentina de Leo Messi hasta una hipotética final.

A pesar de su inesperado tropiezo en el debut contra Cabo Verde, España ha sabido solventar su paso por la primera fase sin mayores complicaciones. Las victorias contra Arabia Saudí y Uruguay permiten a los de Luis de la Fuente terminar en lo más alto de la clasificación del grupo H con 7 puntos, lo que les asegura un primer cruce más favorable en las eliminatorias.

A pesar de tener la clasificación asegurada, España todavía tendrá que esperar para conocer a su próximo rival en la Copa del Mundo. Este saldrá del partido entre Austria y Argelia, que se juegan la segunda posición del grupo J en un duelo al que a los europeos les basta con empatar para asegurar el billete directo.

¿Cuándo juega España los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El partido entre España y Argelia o Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el próximo partido de España en el Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española en los dieciseisavos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

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Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Fuente: Sport