Fútbol. Primera Federación
El Mérida completa el lateral izquierdo con Hugo Sanz (Ourense)
El equipo extremeño traspasa a Rodrigo Pereira al Varzim portugués
Todo hace indicar que el Mérida ya ha completado la posición de lateral izquierdo. Al fichaje de Chechu Martínez, anunciado hace unos días, se suma ahora la incorporación de Hugo Sanz (21/04/2002, Ourense), defensa que llega tras firmar una gran campaña en el equipo de su ciudad, con el que coincidió en el mismo grupo que los emeritenses.
En el conjunto gallego, Hugo Sanz ha disputado un total de 48 partidos, en los que ha conseguido cuatro goles y siete asistencias. Su llegada refuerza una demarcación que el club romano quería dejar bien cubierta de cara a la próxima temporada.
Rodrigo Pereira, al Varzim SC
El movimiento de entrada coincide con una salida en la plantilla, ya que el Mérida ha traspasado a Rodrigo Pereira al Varzim SC portugués. El pasado verano, la entidad emeritense realizó una clara apuesta por el delantero sub-23, procedente de la Segunda División portuguesa, por el que hizo un desembolso y al que firmó un contrato por dos temporadas.
Sin embargo, durante el curso Pereira no ha contado con la confianza de Fran Beltrán, que apenas lo ha utilizado e incluso ha recolocado a otros futbolistas en la posición de punta por delante de él cuando el portugués estaba disponible en el banquillo. Teniendo en cuenta la continuidad del técnico, lo normal era pensar en una cesión, pero el Mérida ha conseguido cerrar un traspaso y Rodrigo volverá a jugar en su país, en las filas del Varzim SC, que milita en la Terceira Liga. Pese a su salida, la posición de delantero centro parece cubierta en la plantilla romana con la continuidad de Hallson y Sofiane.
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