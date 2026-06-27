Nico Conesa puede salir del Cacereño

Nico Conesa puede no continuar en el Cacereño la próxima temporada pese a que el club verde ejecutó la cláusula de renovación automática vinculada a la permanencia. El mediocentro murciano tiene contrato con la entidad cacereñista, pero su futuro no está completamente despejado. Según ha conocido este diario, existe la posibilidad real de que se marche al Getafe B, club en el que fue capitán hasta la pasada temporada, antes de firmar por el Pontevedra, primero, y el CPC, después.

La continuidad de Conesa quedó activada por esa cláusula tras el salto de categoría, como ocurrió también con Monerris, Iván Martínez, Emi y José Alonso. Los cinco futbolistas quedaron renovados por ese mecanismo contractual después de la permanencia. Sin embargo, en caso de que Conesa saliera tendría que alcanzar un acuerdo con el Cacereño o abonar la cantidad estipulada para poder desvincularse. Por tanto, su marcha no depende únicamente de la voluntad del jugador ni de un simple final de contrato. Club y jugador ya han hablado al respecto y, salvo cambio de última hora, se irá.

El Getafe B, posible destino

El destino que aparece como posibilidad más firme es el Getafe B, equipo que conoce bien al centrocampista. Conesa ya estuvo vinculado al filial azulón antes de su etapa en el Pontevedra y de su llegada al Cacereño, y ahora podría regresar al club madrileño si se resuelve su situación contractual con el conjunto verde.

Los movimientos realizados por el Cacereño en el mercado también ayudan a explicar el escenario. Las incorporaciones de Gete, Luis Sánchez y Toño Calvo pueden tener relación con la posible salida de Conesa, ya que el club ha reforzado la zona ancha y ha aumentado la competencia en el centro del campo.

Una medular condicionada

A esa lectura se suma la situación de Deco y Marchena, dos mediocentros que arrastran lesiones de larga duración. El Cacereño todavía no ha comunicado qué ocurrirá con ambos, por lo que su continuidad y su estado físico forman parte de las incógnitas en la configuración definitiva de la medular.

El caso Conesa, por tanto, se ha convertido en uno de los asuntos pendientes del verano. El jugador tiene contrato después de que el Cacereño activara la cláusula por salvación, pero su continuidad no está garantizada si finalmente prospera una salida negociada o si se abona la cantidad establecida.

El club no se ha pronunciado al respecto. Este sábado sí ha anunciado el fichaje de Runy.