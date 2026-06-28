El Cacereño Femenino sube a Primera de fútbol playa

El Cacereño Femenino volverá a competir en la Primera División de fútbol playa, al menos si es que así lo decide, ya que vuelve a tener los derechos tras ganárselos en la arena en una fase en la que ha vencido en tres de los cuatro encuentros que ha disputado.

El conjunto verde certificó su ascenso tras imponerse por 4-2 al Barcelona BSC en Torrox (Málaga), en un partido decisivo en el que volvió a demostrar el peso competitivo que mantiene en esta modalidad.

Un triunfo con sello propio

La victoria tuvo acento cacereño. Sara Carrillo, con un doblete, lideró el triunfo verdiblanco, completado con los tantos de Carmen Acedo y Marina Mielgo. Cuatro goles que devuelven al equipo a una categoría en la que ya había sido uno de los referentes nacionales y en la que vuelve a tener sitio por méritos deportivos.

El ascenso tiene además un valor especial por el contexto que lo rodea. El Cacereño Femenino había decidido esta temporada competir en Segunda División después de renunciar a la Primera, una categoría en la que era puntero, al no compartir el sistema de competición planteado. El formato, con fases concentradas y desplazamientos continuados, suponía una exigencia añadida para una plantilla que compagina el fútbol playa con la actividad del club en fútbol 11.

Una reivindicación en la arena

Lejos de acusar el cambio de escenario, el equipo ha respondido con autoridad. El objetivo inicial pasaba por competir sin la presión de cursos anteriores, recuperar sensaciones y disfrutar de una modalidad en la que el Cacereño Femenino ha construido buena parte de su prestigio. El desenlace, sin embargo, ha sido inmejorable: regreso a la élite y confirmación de que el proyecto continúa teniendo nivel de Primera.

La victoria ante el Barcelona BSC resume el carácter del equipo. Con pegada, experiencia y capacidad para manejar los momentos clave, las verdes supieron imponer su fútbol en un encuentro que abre de nuevo la puerta de la máxima categoría.

El Cacereño Femenino cierra así el curso con un ascenso que tiene algo de reivindicación deportiva. Renunció a la Primera por convicción, compitió en Segunda sin perder ambición y vuelve ahora al lugar que se había ganado en la arena.