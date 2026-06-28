Extremadura acaba última en el Nacional absoluto por federaciones

La selección extremeña absoluta de atletismo cerró este sábado su participación en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de pista al aire libre, disputado en Logroño, con una decimoséptima y última posición final.

El combinado regional compitió en una cita de formato mixto, con pruebas masculinas, femeninas y relevos mixtos. Cataluña se llevó el título, por delante de Madrid y Andalucía, mientras que Extremadura terminó por detrás de La Rioja, decimosexta.

La actuación más destacada del equipo extremeño llegó por medio de Andrea Buenavida, que fue quinta en los 3.000 metros obstáculos. Fue el mejor puesto individual de Extremadura en el campeonato y la principal referencia regional en una jornada complicada para el conjunto autonómico.

Buenavida lidera a Extremadura

También estuvieron entre los resultados más relevantes Abel Sánchez, noveno en triple salto, y Paula Carreira, décima en lanzamiento de martillo. Tomás Pérez acabó undécimo en los 110 metros vallas, mientras que Rubén Fernández firmó otra actuación destacada en el salto con pértiga, donde concluyó empatado en la undécima posición.

En el bloque de puestos intermedios, Iker Flores fue decimotercero en los 3.000 metros, la misma posición que ocupó Héctor García en jabalina. Matilde Pineda terminó decimocuarta en los 400 metros, y el 4x100 mixto también cerró su participación en la decimocuarta plaza.

El resto de la aportación extremeña llegó en posiciones más retrasadas. María del Carmen Chaves fue decimoquinta en los 1.500 metros, al igual que Sergio Redondo en los 5.000 marcha y Jorge Domínguez en los 800 metros. Paola Martín concluyó decimosexta en los 400 vallas, la misma posición que el 4x400 mixto, Israel Pérez en disco y Yaiza Baena en peso.