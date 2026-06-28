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Baloncesto. Segunda FEB

Luis García no continuará en el Cáceres

El pívot se suma a las salidas confirmadas en el nuevo proyecto verdinegro

Luis García.

Luis García. / Jorge Valiente

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Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

Luis García no seguirá en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad la próxima temporada. El club verdinegro confirmó este domingo la salida del pívot y agradeció públicamente su «profesionalidad» y su «compromiso» durante el curso en el que defendió la camiseta cacereña.

La marcha de García añade otro movimiento al proceso de reconstrucción de la plantilla que afronta el Cáceres de cara al próximo curso. La entidad, con Luis Parejo al frente de la dirección general y deportiva y Jacinto Carbajal en el banquillo, mantiene abiertas varias decisiones para perfilar el nuevo proyecto. Era un jugador que entraba en los planes para renovar, pero no aceptado la propuesta que se le ha hecho desde el club. Apreciado por su entrega sobre la pista, promedió 3,4 puntos y 3 rebotes en 12 minutos la pasada campaña, con el lunar de que en la recta final apenas jugó por serios problemas en un hombro.

Más cambios en la plantilla

La salida de Luis García se suma a las ya conocidas de Matteo Strikker, cuyo futuro apunta a Melilla, y Álvaro Palazuelos, fichado por el Benicarló. También dejó el club el técnico ayudante Álvaro Acero.

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Por ahora, la única renovación confirmada es la de Erikas Kalinicenko, mientras el club trabaja en la configuración de una plantilla que volverá a cambiar de forma notable respecto a la pasada temporada.

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