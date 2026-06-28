María Romero, campeona de España juvenil

La selección extremeña comenzó con excelentes resultados su participación en los Campeonatos de España de Triatlón en Edad Escolar, que se disputan este fin de semana en Tudela, gracias al oro de María Romero y el bronce de Luis Prieto en las finales juveniles.

María Romero se proclamó campeona de España juvenil tras completar una brillante carrera y cruzar la meta en 22:38. En la final masculina, Luis Prieto subió al tercer cajón del podio con un tiempo de 20:37, en una prueba de gran nivel.

La actuación extremeña se completó con la sexta posición de Cristina Acedo, que se quedó a las puertas del podio femenino, y el séptimo puesto de Daniel Castro, ambos entre los mejores de España en categoría juvenil.

Dos medallas y cuatro puestos de privilegio

También compitieron Carlos Alías, que concluyó decimoquinto en la final masculina, y Álvaro Guerrero, que finalizó en la vigesimonovena posición.

Con estos resultados, Extremadura suma dos medallas nacionales y sitúa a cuatro deportistas entre los siete mejores de España antes de afrontar las pruebas por relevos y el Campeonato de España por Autonomías, que se celebrarán durante el resto del fin de semana.