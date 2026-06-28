Natalia Fischer gana por cuarta vez consecutiva la Colina Triste

Natalia Fischer volvió a exhibirse en la Colina Triste. La corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB se adjudicó este domingo la clasificación general de la prueba por etapas y logró su cuarta victoria consecutiva en una cita que volvió a dominar con autoridad.

La ciclista repitió el guion de la pasada edición y confirmó el extraordinario momento de forma que atraviesa en su segunda temporada con el conjunto extremeño. Fischer está firmando un curso de enorme regularidad, con presencia constante en el podio pese a afrontar un calendario de máxima exigencia, con pruebas de nivel internacional y citas de la Copa del Mundo.

La Colina Triste, con epicentro en Santo Domingo de la Calzada, forma parte del calendario internacional UCI. Allí, Fischer no dio opción a sus rivales y convirtió las etapas decisivas en una demostración de fuerza.

Dominio en las etapas clave

La corredora del Extremadura-Ecopilas se impuso el sábado en la etapa reina, de 72 kilómetros y 1.890 metros de desnivel positivo, y también ganó este domingo la cuarta y última jornada, de 59 kilómetros y 1.680 metros de desnivel.

Ese doble triunfo le permitió cerrar la general con solvencia y sumar un importante botín de puntos UCI, que le servirá para mantenerse un mes más al frente de la clasificación mundial.

En el podio final, Fischer estuvo acompañada por Sofía Rodríguez y Lucía González, ambas del Nesta-MMR Cycling Team, segunda y tercera respectivamente. La ventaja de la corredora del Extremadura-Ecopilas ya parecía prácticamente insalvable desde la segunda jornada.

Mirada al Europeo

El siguiente gran objetivo llegará en tierras cántabras, donde se disputará el Campeonato de Europa XCM. Fischer acudirá como una de las grandes aspirantes al triunfo, avalada por su estado de forma, su regularidad internacional y el dominio mostrado de nuevo en la Colina Triste.