Paula Josemaría y Bea González conquistan Valladolid y firman su sexto título de la temporada

La extremeña Paula Josemaría y la andaluza Bea González conquistaron este domingo el Oysho Valladolid Premier Padel P2 tras imponerse en la final a Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-4 y 6-2. La pareja número 2 del mundo, por detrás de Gemma Triay y Delfi Brea, actuales número uno, recuperó impulso en la Plaza Mayor de Valladolid y sumó su sexto título del curso en el circuito Premier Padel, después de unas últimas semanas en las que no había encontrado la continuidad de su mejor tramo de la temporada.

El marcador, sin embargo, no reflejó del todo la resistencia ofrecida por Sánchez y Ustero, que obligaron a Josemaría y González a trabajar cada punto y sostuvieron durante buena parte del encuentro un nivel competitivo muy superior al que podría sugerir el tanteo final. La extremeña y la malagueña fueron más eficaces en los momentos decisivos y acabaron imponiendo su ritmo, pero tuvieron que madurar una final exigente ante una pareja que volvió a confirmar su crecimiento.

Más resistencia que marcador

El primer set marcó buena parte del desenlace. Josemaría y González encontraron la diferencia mínima para cerrar el parcial por 6-4, después de un tramo de igualdad en el que Ari Sánchez y Andrea Ustero no cedieron nunca el control emocional del partido. La ventaja dio aire a la pareja dirigida por Claudio Gilardoni, que en la segunda manga jugó con más soltura, aceleró cuando tuvo ocasión y terminó cerrando el título con un 6-2 más amplio en el marcador que en las sensaciones.

Para la moralejana Paula Josemaría, sin duda una de las grandes referencias del deporte extremeño, el triunfo tuvo además una lectura especial por la presencia al otro lado de la red de Ari Sánchez. Ambas hicieron historia en el pádel femenino, fueron número uno del mundo y formaron una de las parejas más dominantes del circuito antes de separar sus caminos después de cinco años glorioso. En Valladolid, se encontraron por primera vez en una final como rivales, un dato que añadió carga emocional y competitiva al título conquistado por la cacereña junto a Bea González.

Un título para recuperar impulso

El título confirma la solidez de una pareja que se mantiene como principal perseguidora de Gemma Triay y Delfi Brea, las actuales número uno del mundo. Josemaría, desde la derecha, y González, desde el revés, ya habían demostrado durante el curso su capacidad para encadenar triunfos, aunque venían de un tramo menos brillante, con eliminaciones más tempranas de lo esperado tras aquella racha de cinco títulos prácticamente seguidos.

El pulso con las líderes del circuito, además, mantiene abierto el debate competitivo: Triay y Brea dominan el ranking, pero Josemaría y González presentan mejor balance en los duelos directos entre ambas parejas, un dato que refuerza la candidatura de la extremeña y la andaluza en la pelea por el número uno.

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En Valladolid, además, supieron responder a una final incómoda, con más resistencia rival de la que refleja el resultado, y reforzaron su condición de pareja número 2 del mundo. Con esta victoria, Paula Josemaría y Bea González elevan a seis su cuenta de títulos esta temporada y relanzan su candidatura en la pelea por el trono del circuito. La jugadora extremeña vuelve a situar a Moraleja y a Extremadura en lo más alto del pádel internacional.