El Cacereño refuerza el lateral derecho y el centro de la defensa con el sub-23 Pablo Barea

El Cacereño continúa dando forma a su plantilla con la incorporación de Pablo Barea Atienza, defensa sub-23 que llega procedente del Atlético Sanluqueño y que se convierte en el séptimo fichaje confirmado del equipo verde para la próxima temporada. El futbolista gaditano aterriza en el Príncipe Felipe tras competir esta última temporada en Primera Federación, categoría en la que ha acumulado 15 partidos y ha marcado un gol con el equipo sanluqueño.

Barea, natural de Torrecera, pedanía de Jerez de la Frontera, es un jugador formado en la cantera del Cádiz, club al que llegó en edad alevín y en el que fue completando todas las etapas de formación hasta alcanzar el Cádiz Mirandilla. Su progresión en la estructura amarilla le permitió incluso entrar en dinámica del primer equipo, con el que llegó a ejercitarse y a ser convocado durante la temporada 2024/25.

El nuevo jugador del CPC dio el salto al Atlético Sanluqueño el pasado verano, una experiencia que le permitió sumar rodaje sénior en una categoría exigente. En El Palmar ha participado en 15 encuentros ligueros, seis de ellos como titular, con 599 minutos disputados y un tanto, números que le han servido para continuar su proceso de crecimiento competitivo antes de recalar en Cáceres.

Competencia en el lateral

Aunque también puede actuar en el eje de la zaga, Barea se ha consolidado principalmente como lateral derecho. Se trata de un defensa joven, con margen de mejora y perfil de recorrido, que destaca por su equilibrio entre el trabajo defensivo y la incorporación al ataque. Su llegada ofrece a Julio Cobos una alternativa sub-23 para una posición específica y refuerza una zona en la que el Cacereño busca piernas, intensidad y proyección.

En principio, el gaditano estaría llamado a compartir puesto con Emi, uno de los futbolistas renovados por la cláusula de permanencia tras el ascenso. El lateral, nacido en Rosario, Argentina, antes de trasladarse a España, continúa vinculado al club, aunque también cuenta con otras opciones, por lo que su situación puede terminar de perfilar el escenario definitivo en esa demarcación. En cualquier caso, la incorporación de Barea aumenta la competencia interna y permite al Cacereño cubrir el carril derecho con un perfil joven y con recorrido.

Apuesta sub-23

El fichaje encaja dentro de la planificación del equipo verde para la próxima campaña, en la que el club pretende construir una plantilla competitiva sin perder de vista el margen de crecimiento de futbolistas jóvenes. Barea llega con formación de cantera profesional, experiencia reciente en Primera Federación y la oportunidad de seguir consolidándose en el fútbol sénior con la camiseta del Decano extremeño.

El Cacereño le ha dado la bienvenida públicamente y le ha deseado “la mayor de las suertes” en esta nueva etapa en el Príncipe Felipe.