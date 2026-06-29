Cora Jiménez seguirá aportando experiencia y orden al Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y ha confirmado la renovación de Cora Jiménez García, una futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol femenino nacional y llamada a seguir aportando solidez, experiencia y oficio a la defensa verde. La continuidad de Cora supone la quinta renovación del equipo que dirige Ernesto Sánchez, después de las ya anunciadas de Carmen Acedo, Midori, Marina Mielgo (en este caso pasa definitivamente al primer equipo) y Lourdes Lezcano, en una planificación que empieza a fijar algunas de las piezas sobre las que se sostendrá el nuevo proyecto verde.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de agosto de 1993, Cora llegó al Cacereño en la temporada 2025/2026 después de una larga carrera desarrollada principalmente en el fútbol canario. A sus 32 años, la defensa seguirá vinculada al proyecto extremeño, en el que aporta veteranía y conocimiento competitivo. Además, goles decisivos como el que hizo al Atlético B a domicilio que supuso media permanencia.

Una carrera de largo recorrido

La jugadora inició su trayectoria en el Unión Viera en la temporada 2008/2009 y posteriormente pasó por Las Palmas, Femarguín, Granadilla Tenerife, Juan Grande y Guiniguada Apolinario antes de recalar en el Cacereño. Su carrera refleja una notable continuidad en equipos de referencia del fútbol femenino canario, donde fue acumulando experiencia hasta dar el salto al conjunto extremeño.

Cora, que mide 1,67 metros, y se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por su capacidad para competir en distintas etapas y contextos. Su renovación refuerza una línea defensiva en la que el Cacereño Femenino busca mantener equilibrio, seguridad y liderazgo dentro del vestuario.

Con esta continuidad, el club verdiblanco sigue avanzando en la configuración de su plantilla y asegura la presencia de una futbolista contrastada, con recorrido y con peso específico para afrontar los retos de la nueva temporada, que entre otras cuestiones se iniciará sin Tatiana Fernández, la eterna capitana.