El deporte se abre a las familias numerosas de Cáceres

La Asociación Provincial de Familias Numerosas de Cáceres, Anfares, y el Club Deportivo Colegio San José han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de acercar la práctica deportiva a los niños y jóvenes pertenecientes a familias numerosas de la provincia. La iniciativa busca eliminar barreras económicas y reforzar el papel del deporte como espacio de educación, convivencia y transmisión de valores.

El convenio permitirá que los hijos e hijas de las familias asociadas a Anfares puedan beneficiarse de un 10% de descuento en las actividades deportivas organizadas por el Club Deportivo Colegio San José, una entidad vinculada a la promoción del deporte base y, especialmente, a la formación de menores a través de disciplinas como el fútbol sala.

Facilitar el acceso al deporte

La medida pretende facilitar que más niños y adolescentes puedan participar en actividades extraescolares deportivas, una opción que no siempre resulta sencilla para hogares con varios hijos. Desde Anfares se destaca que iniciativas de este tipo ayudan a reducir las dificultades económicas que afrontan algunas familias numerosas a la hora de acceder a actividades formativas, saludables y de calidad.

El acuerdo no se limita únicamente a una bonificación económica. Ambas entidades coinciden en la importancia de impulsar hábitos de vida saludables desde edades tempranas y de utilizar el deporte como herramienta educativa. En este sentido, el convenio pone el acento en valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, la superación personal y el juego limpio.

Valores y convivencia

Para el Club Deportivo Colegio San José, esta colaboración supone una forma de reforzar su compromiso con un deporte accesible y abierto a todos los niños y jóvenes de la ciudad. La entidad deportiva defiende que la actividad física no solo contribuye al desarrollo físico de los menores, sino que también favorece su crecimiento personal y social.

Por su parte, Anfares subraya que las familias numerosas necesitan el apoyo de entidades e instituciones para que sus hijos puedan participar en igualdad de condiciones en la vida educativa, cultural y deportiva de la ciudad. La asociación considera que este tipo de acuerdos tienen un impacto directo en la conciliación familiar y en la calidad de vida de los hogares con más hijos.

Con esta colaboración, Anfares y el Club Deportivo Colegio San José refuerzan su compromiso con la sociedad cacereña y apuestan por el deporte como un instrumento de inclusión, convivencia y fortalecimiento de los vínculos familiares.

El acuerdo abre así una nueva vía de colaboración entre el tejido asociativo y el deporte base en Cáceres, con un objetivo común: que ningún niño o joven se quede sin practicar deporte por motivos económicos y que las familias numerosas encuentren más facilidades para acceder a actividades que contribuyen al desarrollo integral de sus hijos.