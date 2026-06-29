Edu Llorente, segundo fichaje del Coria para su estreno en Primera Federación

El Coria continúa avanzando en la confección de su plantilla para la temporada 2026/27, la de su estreno en Primera Federación tras el ascenso. El club celeste ha anunciado la incorporación de Edu Llorente, mediocentro madrileño nacido en 2004, que se ha convertido en el segundo fichaje del nuevo proyecto de Rai.

Su llegada se produce después de la de Iván Ramos, anunciado la pasada semana como primer refuerzo del Coria para el próximo curso. El delantero, que ya vistió la camiseta celeste durante la primera vuelta de la pasada campaña antes de marcharse al Teruel, abrió el capítulo de incorporaciones de un equipo que busca asentarse en la nueva categoría.

Juventud para la medular

Edu Llorente llega procedente del Fuenlabrada y lo hace con la condición de futbolista sub-23, un perfil que encaja en la idea de reforzar la plantilla con jugadores jóvenes, con margen de crecimiento-

El nuevo jugador celeste se formó en la cantera del Getafe y continuó posteriormente su desarrollo en el Alcorcón, antes de recalar en el Fuenlabrada. Esa trayectoria le ha permitido completar una formación sólida y sostener una línea de crecimiento constante.

Recorrido e intensidad

El Coria incorpora a un centrocampista de mucho recorrido, intensidad y despliegue físico, con capacidad para abarcar campo y aportar en las dos fases del juego. Desde el club destacan su poderío, su energía y su capacidad para sostener al equipo tanto en tareas defensivas como en la transición hacia campo contrario.

Con Edu Llorente, el conjunto cauriense suma una nueva pieza para la medular y continúa dando forma a una plantilla que afrontará un reto exigente e ilusionante en Primera Federación. Tras el regreso de Iván Ramos, el mediocentro madrileño se convierte en el segundo paso del Coria en el mercado de fichajes.

Alex Toper seguirá de celeste

Además de avanzar en el capítulo de incorporaciones, el Coria también continúa asegurando la continuidad de piezas de la pasada temporada. Alex Toper, nacido en Ávila en 2003, se convierte en la tercera renovación de las filas celestes de cara al curso 2026/27.

El club volverá a contar así con la calidad, talento y garra de un futbolista que continuará en el proyecto celeste para el estreno en Primera Federación. Su renovación refuerza la apuesta por mantener parte del bloque que logró el ascenso y que ahora afrontará el desafío de competir en la nueva categoría.