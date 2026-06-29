El mercado de los sub-23, el próximo objetivo del Extremadura

A falta de dos semanas para arrancar oficialmente la pretemporada, el Extremadura todavía tiene pendiente varias fichajes en este mercado veraniego en el que está renovando su plantilla. De todas las incorporaciones realizadas, no hay todavía ninguna ficha sub23 en plantilla. Y es ahí donde empieza a focalizarse ahora la dirección deportiva.

Actualmente, el Extremadura tendría libre dos fichas senior más que van a estar reservadas a un delantero de contrastada experiencia y a un extremo que conozca bien la categoría. El resto de fichajes serán para jugadores sub23.

El Extremadura, a diferencia de años anteriores, no descartará esta temporada tirar de cesiones. Hay buena sintonía con clubes de Primera y Segunda División y, el ecosistema NextPlay, con la propiedad de equipos como Le Mans o Genk, también podría abrirle la puerta a alguna incorporación del extranjero.

Lo cierto es que para las posiciones sub23 las prioridades van a estar en los extremos, otro delantero más y una posible pieza en el lateral izquierdo.

Mientras llegan más fichajes en el campo, el Extremadura anunciaba este lunes la llegada de un entrenador de porteros en la figura de Gaspar Trejo. Se trata de un profesional extremeño, natural de Quintana de la Serena, que ha trabajado recientemente en el Villanovense. Sustituye a la figura de Domingo Durán en el cuerpo técnico.

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En el apartado social, el Extremadura no deja de crecer. El club ha anunciado que son ya más de 3.500 socios en la campaña que empezó hace un mes y todavía quedan dos meses para que arranque la liga. Hay que recordar que pasar de 4.000 socios es el gran objetivo y todo apunta a que se conseguirá. El club también ha anunciado que OJ Maven repetirá como sponsor oficial de la próxima temporada y todo apunta a que seguirá en la camiseta oficial.