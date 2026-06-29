Retransmisiones
El Mundial 2026 entra en su fase decisiva: calendario y dónde ver los dieciseisavos de final en La 1 y DAZN
Consulta aquí qué partidos se verán gratis en abierto a través de La 1 y cuáles irán en la plataforma de pago
Redacción Yotele
El Mundial de Fútbol 2026 no da tregua. Tras una intensa fase de grupos, el torneo más importante del planeta fútbol estrena su ronda de dieciseisavos de final. A partir de este momento, ya no valen los empates: el que pierde, hace las maletas. En España, los aficionados podrán seguir toda la emoción del campeonato gracias al despliegue conjunto de la televisión pública y el pago.
La 1 continuará ofreciendo una selección de los mejores encuentros gratis y en abierto (incluyendo, por supuesto, el partido clave de la Selección Española), mientras que DAZN emitirá el catálogo completo de esta decisiva fase para sus suscriptores.
Los partidos que retransmitirá RTVE
La corporación pública mantiene su apuesta por las grandes citas del torneo. Estos son los 5 partidos que se podrán ver gratis en abierto durante los dieciseisavos, además del ya disputado ayer entre Sudáfrica y Canadá:
- Lunes 29 de junio (19:00h): Brasil - Japón
- Martes 30 de junio (23:00h): Francia - Suecia
- Miércoles 1 de julio (18:00h): Inglaterra - R.D. del Congo
- Jueves 2 de julio (21:00h): España - Austria
- Sábado 4 de julio (00:00h): Argentina - Cabo Verde
Calendario completo de los dieciseisavos de final
Lunes 29 de junio
19:00h: Brasil - Japón | La 1, RTVE Play y DAZN
22:30h: Alemania - Paraguay | DAZN
Martes 30 de junio
03:00h: Países Bajos - Marruecos | DAZN
19:00h: Costa de Marfil - Noruega | DAZN
23:00h: Francia - Suecia | La 1, RTVE Play y DAZN
Miércoles 1 de julio
03:00h: México - Ecuador | DAZN
18:00h: Inglaterra - R.D. del Congo | La 1, RTVE Play y DAZN
22:00h: Bélgica - Senegal | DAZN
Jueves 2 de julio
02:00h: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina | DAZN
21:00h: España - Austria | La 1, RTVE Play y DAZN
Viernes 3 de julio
01:00h: Portugal - Croacia | DAZN
05:00h: Suiza - Argelia | DAZN
20:00h: Australia - Egipto | DAZN
Sábado 4 de julio
00:00h: Argentina - Cabo Verde | La 1, RTVE Play y DAZN
03:30h: Colombia - Ghana | DAZN
Fuente: El Periódico
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