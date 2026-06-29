Nico Conesa también niega la opción de marcharse del Cacereño

Nico Conesa ha salido al paso de las informaciones sobre una posible salida del Cacereño. El mediocentro murciano ha difundido un comunicado oficial en el que niega de forma tajante esta opción, publicada en este diario, y reafirma su compromiso con el club verde, con el que tiene contrato después de que la entidad activara la cláusula de renovación automática vinculada a la permanencia.

“Ante la información publicada en los últimos días en un medio de comunicación, quiero desmentir de manera rotunda los rumores sobre una posible salida del CP Cacereño”, señala el futbolista en el escrito.

El agente ya lo había negado

El comunicado llega después de que su agente, Miguel López-Mingo, también negara categóricamente en este medio que el jugador estuviera negociando su marcha. “A día de hoy no hay nada. El jugador tiene contrato y no ha habido nada”, aseguró el representante, molesto por la información publicada.

Conesa, sin embargo, ha querido reforzar personalmente ese mensaje y despejar cualquier duda sobre su situación. El jugador afirma encontrarse “100% centrado y comprometido” con el Cacereño y con ganas de seguir defendiendo sus colores. Además, destaca que está disfrutando de una etapa especial tras el ascenso conseguido por el equipo y que su objetivo es llegar “en las mejores condiciones físicas a la pretemporada” para rendir desde el primer día.

El centrocampista fue uno de los jugadores cuya continuidad quedó activada por la cláusula de renovación automática tras la permanencia, como ocurrió también con Monerris, Iván Martínez, Emi y José Alonso. Por ese motivo, una hipotética salida tendría que pasar por un acuerdo con el Cacereño o por el abono de la cantidad estipulada para desvincularse.

Compromiso total con el proyecto

En su comunicado, Conesa insiste en que su compromiso con el proyecto cacereñista “es total” y se muestra ilusionado con la nueva temporada. “Estoy ilusionado con el proyecto y con las ganas de trabajar duro para conseguir los objetivos que nos marquemos para esta temporada”, añade.

El futbolista cierra su mensaje con un agradecimiento a la afición por el apoyo recibido y con una frase que apunta directamente a su continuidad: “Nos vemos pronto por el Príncipe Felipe”.

Con este pronunciamiento, unido al desmentido previo de su representante, Conesa trata de zanjar las especulaciones sobre su futuro y reafirma públicamente su voluntad de seguir en el Cacereño.

Mientras, el club ya ha anunciado este lunes un nuevo fichaje.