Pádel
Dos parejas extremeñas, subcampeonas de España de veteranos de pádel
Diego Muñoz y Rubén Gómez fueron segundos en +45, mientras que Montse Alcón y Marta Villaverde también alcanzaron la final en +50 en su debut en la categoría
El pádel extremeño brilló en el Campeonato de España de Veteranos disputado en Estepona, donde dos parejas de la región alcanzaron el subcampeonato nacional. El cacereño Diego Muñoz y el emeritense Rubén Gómez fueron segundos en la categoría +45, mientras que las cacereñas Montse Alcón y Marta Villaverde también finalizaron como subcampeonas en +50, en su debut en la categoría.
Muñoz y Gómez, que partían como número 2 del cuadro, completaron un gran torneo y se quedaron cerca de revalidar el título conquistado en 2025 en Valladolid. En cuartos de final superaron con autoridad a los vascos García Muñecas y González Absolo por 6-0 y 6-0, y en semifinales derrotaron a los madrileños Willy Castañón y Felipe Roca por 6-2 y 6-2.
En la final, la pareja extremeña se midió a los número 1, Nacho González y Pablo Herrera. Muñoz y Gómez ganaron el primer set por 6-3, pero sus rivales remontaron con un 1-6 y 4-6. El momento clave llegó en el tercer set, cuando los extremeños mandaban por 4-3 y dispusieron de tres bolas para colocarse 5-3, opciones que no pudieron aprovechar.
«Hemos tenido sensaciones muy buenas en un cuadro con varias parejas de la selección española», valoraron tras una actuación de gran nivel.
Gran debut de Alcón y Villaverde
También rozaron el título las cacereñas Montse Alcón y Marta Villaverde, que fueron subcampeonas de España +50 en su estreno en la categoría. En cuartos vencieron a Gómez López y Ferrer López por 6-2 y 7-6, y en semifinales dieron la sorpresa ante las número 1, Folatelli Maestu y Romero Palomo, a las que derrotaron por 6-2 y 6-2.
En la final, Alcón y Villaverde cayeron ante Gayoso Orpinell y Cano Rodríguez por 7-6 y 6-1.
- Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
- Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
- Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
- La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario
- La variante de Malpartida de Cáceres: la carretera que tardó 25 años en salir del papel
- Cuando la tierra cura: el proyecto que nace en La Vera para reinventar el campo
- David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino
- Ronith, el joven que llegó de la India y encontró en Cáceres una segunda casa