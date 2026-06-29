Dos parejas extremeñas, subcampeonas de España de veteranos de pádel

El pádel extremeño brilló en el Campeonato de España de Veteranos disputado en Estepona, donde dos parejas de la región alcanzaron el subcampeonato nacional. El cacereño Diego Muñoz y el emeritense Rubén Gómez fueron segundos en la categoría +45, mientras que las cacereñas Montse Alcón y Marta Villaverde también finalizaron como subcampeonas en +50, en su debut en la categoría.

Muñoz y Gómez, que partían como número 2 del cuadro, completaron un gran torneo y se quedaron cerca de revalidar el título conquistado en 2025 en Valladolid. En cuartos de final superaron con autoridad a los vascos García Muñecas y González Absolo por 6-0 y 6-0, y en semifinales derrotaron a los madrileños Willy Castañón y Felipe Roca por 6-2 y 6-2.

En la final, la pareja extremeña se midió a los número 1, Nacho González y Pablo Herrera. Muñoz y Gómez ganaron el primer set por 6-3, pero sus rivales remontaron con un 1-6 y 4-6. El momento clave llegó en el tercer set, cuando los extremeños mandaban por 4-3 y dispusieron de tres bolas para colocarse 5-3, opciones que no pudieron aprovechar.

«Hemos tenido sensaciones muy buenas en un cuadro con varias parejas de la selección española», valoraron tras una actuación de gran nivel.

Gran debut de Alcón y Villaverde

También rozaron el título las cacereñas Montse Alcón y Marta Villaverde, que fueron subcampeonas de España +50 en su estreno en la categoría. En cuartos vencieron a Gómez López y Ferrer López por 6-2 y 7-6, y en semifinales dieron la sorpresa ante las número 1, Folatelli Maestu y Romero Palomo, a las que derrotaron por 6-2 y 6-2.

En la final, Alcón y Villaverde cayeron ante Gayoso Orpinell y Cano Rodríguez por 7-6 y 6-1.