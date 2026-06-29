El aburrido primer octavofinalista, la hoja de ruta con Neymar, la 'ambición Moriyasu' y la confianza en Brahim: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Sudáfrica 0 - 1 Canadá: empezó ¿lo bueno?

Se acabó la fase de grupos, arrancó la fase final. Eustáquio se llevó el primer reconocimiento de los dieciseisavos de final tras clasificar a Canadá, primer combinado en acceder a octavos de 'su' Mundial. No fue un partido emocionante que digamos, más bien todo lo contrario. Aburrido como pocos, un zapatazo del jugador del Porto cedido a la MLS acabó con el sueño de Sudáfrica, que trató de ralentizar el juego forzando la prórroga, pero que encajó cuando menos debía: en el 92'.

Brasil habla de Neymar; Japón, de ganar el Mundial

La parte buena para el espectador es que los dieciseisavos solo pueden ir a mejor. No solo por lo visto en el terreno de juego, sino porque este lunes de nuevo vuelve el carrusel de partidos. No será una sola eliminatoria la que se decida hoy -como este domingo-, sino tres, empezando por un Brasil-Japón que dio mucho de qué hablar en la previa. Mientras Ancelotti charlaba en rueda de prensa de los minutos que puede o no jugar Neymar, Moriyasu ofrecía un discurso cargado de positivismo. "Hay que aspirar a ganar el Mundial, tenemos opciones ante Brasil", soltó de golpe a altas horas de la madrugada. Curioso.

Alabanzas a Brahim, mensajes de ánimo a Gakpo y elogios a Paraguay

También hubo tiempo mientras dormías para los discursos de Ouahbi, Koeman y Nagelsmann. El germano espetó que "Paraguay es un rival incómodo" para Alemania por su identidad defensiva, mismo discurso que el delantero Havertz, que aseguró que "las selecciones sudamericanas tienen calidad, como Ecuador". Por su parte, mientras Marruecos se encomienda a que Brahim haga magia, Países Bajos espera poder dedicarle la victoria Gakpo. "Es algo triste lo de Cody y su familia, pero él tiene una forma poderosa de asumir las cosas. Lo apoyamos en esta tragedia que demuestra que el fútbol es una preocupación secundaria", dijo Koeman tras la pérdida de un hijo en camino por parte del delantero neerlandés.

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Los futbolistas de la selección española disfrutaron este domingo de un día de descanso concedido por Luis de la Fuente. Tras desconectar del fútbol, Lamine y compañía ya están de regreso en el hotel de concentración para empezar a preparar el duelo de dieciseisavos del jueves ante Austria. Curiosa fue la imagen del 'crack' de la Roja, paseando por Chattanooga con total tranquilidad -con seguridad privada, lógicamente- y llegando al hotel aclamado por todos los aficionados.

LA AGENDA DEL DÍA 19:00h Brasil - Japón (Dieciseisavos de final) 22:30h Alemania - Paraguay (Dieciseisavos de final) 03:00h Países Bajos - Marruecos (Dieciseisavos de final)

Fuente: Sport