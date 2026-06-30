Alejandro Sánchez cierra la temporada del Stabia con un oro en la Supercopa Infantil

El Judo Club Stabia ha cerrado la temporada con un nuevo resultado destacado de su cantera. Alejandro Sánchez Palacios consiguió este pasado fin de semana la medalla de oro en la Supercopa Infantil de Tortosa, donde compitió en la categoría de menos de 66 kilos. Con este triunfo, el joven judoka del club emeritense se sitúa en lo más alto del ránking nacional de su categoría.

El resultado de Sánchez Palacios prolonga el buen momento del club después del subcampeonato histórico logrado por el equipo femenino en la Final Four de la Primera División de la Liga Nacional, uno de los grandes hitos de la temporada para la entidad emeritense.

Una temporada con presencia nacional

El Stabia da por concluido así un curso en el que también sobresalen las tres medallas en categoría absoluta: los oros de Cristina Cabaña y Dani Nieto, y el bronce de Sara Fernández. A ello se suman los resultados de la cantera en los circuitos de Copas Nacionales, con varios competidores del club situados entre los diez primeros de sus respectivos ránkings.

La actividad competitiva regresará en septiembre, aunque el club mantendrá el trabajo durante el verano con la participación en distintos stages. Entre ellos figura la tercera edición del Stage de Judo Mérida Patrimonio de la Humanidad-Cristina Cabaña, que se celebrará en la capital extremeña.

La judoka emeritense, campeona de España y dos veces olímpica, dirigirá sesiones de entrenamiento en una cita que contará como invitado especial con Dani Nieto, también emeritense y campeón de España absoluto en los últimos cuatro años. También participarán las integrantes del equipo femenino que llevaron al Stabia al subcampeonato nacional.