Fútbol. Segunda Federación
Badajoz-Tenerife B y Lebrija-Don Benito en la jornada inaugural de Segunda Federación
El primer derbi extremeño será el 15 de noviembre en el Nuevo Vivero y la vuelta llegará el 21 de marzo en el Vicente Sanz
El Badajoz y el Don Benito ya conocen el calendario del grupo cuarto de Segunda Federación, una liga que arrancará el fin de semana del 6 de septiembre y que volverá a llevar a los dos equipos extremeños por Andalucía, Canarias y otros campos de peso de la categoría. El equipo pacense empezará la temporada en casa frente al Tenerife B, mientras que el conjunto calabazón debutará a domicilio contra el Antoniano.
CALENDARIO COMPLETO DEL GRUPO 4 DE SEGUNDA FEDERACIÓNCALENDARIO COMPLETO DEL GRUPO 4 DE SEGUNDA FEDERACIÓN
Estrenos distintos
El Badajoz abrirá el curso ante su afición, en un primer tramo en el que se medirá después al Xerez fuera y al Betis Deportivo en el Nuevo Vivero. El calendario le reserva pronto varios desplazamientos exigentes, con visitas a Las Palmas Atlético, Sevilla Atlético, Marbella y Atlético Paso antes de llegar al primer derbi regional.
El Don Benito, por su parte, comenzará lejos del Vicente Sanz, en el campo del Antoniano, y jugará su primer partido como local una semana después contra Las Palmas Atlético. En las primeras jornadas también tendrá duelos ante Xerez, Sanluqueño, Estepona, Ciudad de Lucena, Central, Linares y Tenerife B.
Dos derbis marcados en rojo
El primer gran cruce extremeño llegará en la jornada 11, prevista para el fin de semana del 15 de noviembre, con el Badajoz-Don Benito en el Nuevo Vivero. Será el primer pulso directo entre ambos en una temporada en la que compartirán grupo y objetivos dentro de una categoría siempre apretada.
La vuelta se disputará en la jornada 27, fijada para el 21 de marzo, en el Vicente Sanz. Ese Don Benito-Badajoz aparecerá ya en plena recta final, cuando la clasificación esté mucho más definida y cada punto pueda condicionar la pelea por la zona alta, la permanencia o cualquier objetivo intermedio.
El cierre del calendario
El tramo final también deja lecturas importantes para los dos representantes extremeños. El Badajoz afrontará las últimas semanas con partidos ante Sevilla Atlético, Betis Deportivo y Xerez, al que recibirá en la última jornada, prevista para el 9 de mayo.
El Don Benito llegará al cierre con una penúltima cita en casa frente al Estepona y despedirá la liga fuera, contra el Central, también el fin de semana del 9 de mayo.
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