El Badajoz mantiene el núcleo duro del ascenso

La confección de la plantilla del Badajoz para su regreso a Segunda Federación continúa avanzando a buen ritmo. Después de una primera tanda de renovaciones que aseguró la continuidad de Barba, Borja Domingo, Jesús Sánchez y Alonso Pérez, y de las incorporaciones de Guille Perero, Jesús Orozco y Carlos Beitía, la entidad pacense ha anunciado este martes la renovación de buena parte del bloque que logró el ascenso la pasada temporada.

Así, Sergio Tienza, Lolo González, Carlos Bravo, Lobato, Gus Quezada, Alegría, Bermúdez y Manu Hernández seguirán vistiendo la camiseta blanquinegra durante la campaña 2026/27.

Portería apuntalada

La portería queda prácticamente cerrada con la continuidad de los dos guardametas que protagonizaron el ascenso. Sergio Tienza parte como titular, mientras que Alonso Pérez volverá a asumir el papel de suplente. El tercer portero será un jugador procedente de la cantera.

En defensa, y a falta de una última incorporación, el eje de la zaga también mantiene su estructura. Las renovaciones de Lolo González y Lobato, unidas a la de Jesús Sánchez, dejan cubiertas tres de las cuatro plazas destinadas a los centrales.

Gus y Bermu se quedan

Otra de las renovaciones más esperadas era la de Gus Quezada. El centrocampista ecuatoriano, uno de los futbolistas más ovacionados durante la celebración del ascenso, se ha consolidado bajo las órdenes de Miguel Ángel Ávila como una pieza clave gracias a su despliegue físico, equilibrio y capacidad para incorporarse al ataque.

La parcela ofensiva también conserva buena parte de sus efectivos. Bermúdez, Alegría, Carlos Bravo y Manu Hernández continuarán en el conjunto pacense tras firmar un notable tramo final de temporada, en el que todos ellos tuvieron un papel decisivo en el regreso del club a Segunda Federación.

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Con estas renovaciones, el Badajoz cuenta actualmente con 13 fichas sénior y dos Sub-23, por lo que todavía dispone de margen para incorporar a tres jugadores mayores de 23 años. La dirección deportiva trabaja en la llegada de un central zurdo, un lateral derecho y un delantero, al tiempo que continúa rastreando el mercado en busca de futbolistas Sub-23 que completen la plantilla.

Fuente: La Crónica de Badajoz