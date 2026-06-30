El Cacereño incorpora al central Víctor Rodríguez, cedido por el Leganés

El Cacereño ha incorporado a Víctor Rodríguez Sánchez para reforzar el eje de la defensa de cara a la próxima temporada. El central, nacido en Leganés el 5 de marzo de 2003, llega al conjunto verde cedido por el Leganés, club en cuya cantera se formó desde la categoría alevín hasta alcanzar el filial.

El defensa, que tendrá ficha sub-23, jugó la pasada campaña en el Guadalajara, también a préstamo, donde disputó un total de 22 encuentros. Con su llegada, el club cacereño suma una pieza joven para una posición en la que busca aumentar recursos y competencia durante la pretemporada.

Formado en el Leganés

Víctor Rodríguez desarrolló buena parte de su etapa formativa en el Leganés, antes de iniciar distintas cesiones para ganar minutos en categoría sénior. En la campaña 2024/25 jugó cedido en el Móstoles, con el que participó en 33 partidos y anotó tres goles.

El Cacereño destaca del nuevo central su trabajo, fortaleza y rapidez, cualidades que tratará de aportar a una defensa que continúa tomando forma con vistas al nuevo curso.