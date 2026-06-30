Fútbol. Primera Federación
El Cacereño incorpora al central Víctor Rodríguez, cedido por el Leganés
El defensa madrileño llega tras jugar 22 partidos la pasada temporada en el Guadalajara
El Cacereño ha incorporado a Víctor Rodríguez Sánchez para reforzar el eje de la defensa de cara a la próxima temporada. El central, nacido en Leganés el 5 de marzo de 2003, llega al conjunto verde cedido por el Leganés, club en cuya cantera se formó desde la categoría alevín hasta alcanzar el filial.
El defensa, que tendrá ficha sub-23, jugó la pasada campaña en el Guadalajara, también a préstamo, donde disputó un total de 22 encuentros. Con su llegada, el club cacereño suma una pieza joven para una posición en la que busca aumentar recursos y competencia durante la pretemporada.
Formado en el Leganés
Víctor Rodríguez desarrolló buena parte de su etapa formativa en el Leganés, antes de iniciar distintas cesiones para ganar minutos en categoría sénior. En la campaña 2024/25 jugó cedido en el Móstoles, con el que participó en 33 partidos y anotó tres goles.
El Cacereño destaca del nuevo central su trabajo, fortaleza y rapidez, cualidades que tratará de aportar a una defensa que continúa tomando forma con vistas al nuevo curso.
- Ya está en casa': la familia del hombre desaparecido en Cáceres agradece la colaboración para encontrarle
- Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
- Detenido tras ver cómo su perro mataba a un gato en Cáceres sin hacer nada para evitarlo
- María Eugenia y Jessica, las voluntarias que demuestran que ayudar en Cáritas Plasencia no tiene edad
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Los cinco sitios para comer este verano en Extremadura que recomiendan los famosos en la Guía Repsol
- Las mujeres que cosen paracaídas militares avalados por la OTAN en un pueblo extremeño de menos de 300 habitantes
- Alan Parsons abre un túnel del tiempo en el Teatro Romano de Mérida para sus nostálgicos