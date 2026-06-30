Cacereño-Mirandés, Mérida-Deportivo Fabril, Real Unión-Coria y UD Logroñés-Extremadura para empezar

El sorteo del calendario de Primera Federación ha dejado ya el camino de los cuatro equipos extremeños en el Grupo 1. Cacereño y Mérida comenzarán la liga ante su afición, mientras que Coria y Extremadura, los dos recién ascendidos, arrancarán el curso lejos de casa. La competición empezará el 30 de agosto y terminará el 23 de mayo.

CALENDARIO PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1 CALENDARIO PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

El Cacereño debutará en casa contra el Mirandés, uno de los rivales llamados a tener foco en la categoría. También empezará como local el Mérida, que recibirá al Deportivo Fabril. En el caso de los recién ascendidos, el Coria abrirá la temporada en el campo del Real Unión, mientras que el Extremadura lo hará en Las Gaunas frente al UD Logroñés.

La segunda jornada traerá los primeros partidos en casa para Coria y Extremadura. El conjunto cauriense recibirá al Barakaldo, mientras que el equipo azulgrana se estrenará ante su gente contra el Racing de Ferrol. Cacereño y Mérida, por su parte, afrontarán sus primeras salidas: los verdes visitarán al Deportivo Fabril y los romanos jugarán en el campo de la Cultural Leonesa.

El primer derbi, en la sexta jornada

El primer duelo extremeño llegará pronto, en la sexta jornada, el 4 de octubre, con un Mérida-Cacereño. Una semana después, el 11 de octubre, será el turno del Coria-Extremadura, un partido con el atractivo añadido de enfrentar a los dos recién ascendidos.

La primera vuelta tendrá otros cuatro derbis. El 25 de octubre, el Mérida recibirá al Coria. El 29 de noviembre, el Extremadura se medirá al Cacereño. Y antes del parón navideño, el 20 de diciembre, habrá doble cita regional: Cacereño-Coria y Mérida-Extremadura.La segunda vuelta concentrará buena parte de la tensión regional en primavera. Entre el 28 de febrero y el 18 de abril se disputarán los seis derbis de vuelta, con cuatro semanas consecutivas especialmente señaladas: Extremadura-Mérida, Cacereño-Extremadura, Coria-Mérida y Cacereño-Mérida.

La última jornada se jugará el 23 de mayo. El Cacereño cerrará la liga en el campo del Barakaldo, el Coria lo hará en casa contra el Ourense, el Extremadura recibirá al Lugo y el Mérida terminará la competición fuera, ante Unionistas.