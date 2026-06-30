El Cáceres Go! cierra la temporada con cinco medallas en el Campeonato de España

El Club Deportivo Cáceres Go! cerró la temporada 2026 con un destacado balance en los Campeonatos de España de Inline Freestyle, en los que sus deportistas volvieron a brillar a nivel nacional. El club cacereño sumó un total de cinco medallas en la cita celebrada este fin de semana en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde se disputó el Campeonato de España de Speed Slalom, Salto y Derrapes, organizado por el club madrileño OnSkates y la Real Federación Española de Patinaje. La competición se celebró en el Pabellón Municipal Jorge Garbajosa y reunió a patinadores de las categorías alevín a máster en tres de las modalidades más espectaculares del inline freestyle nacional.

Diez representantes del Cáceres Go! se desplazaron hasta la localidad madrileña para participar en la última competición del calendario nacional de la temporada. Los mejores resultados llegaron en la modalidad de salto, donde Lucas Romero logró el bronce en categoría alevín masculino con una marca personal de 96 centímetros, mientras que Leo Jaraíz se proclamó campeón de España en la misma categoría con una mejor marca personal de 117 centímetros. También en salto, Guillermo Jaraíz consiguió la plata en categoría juvenil masculino.

Leo Jaraíz, doble campeón nacional

La actuación de Leo Jaraíz fue una de las grandes noticias para el club cacereño. El joven patinador también logró el oro en derrapes en categoría alevín masculino, por lo que, con apenas 12 años, se convirtió en doble campeón de España. En esta misma modalidad, Guillermo Jaraíz completó el medallero del Cáceres Go! con un bronce en categoría juvenil masculino.

Además de las cinco medallas, el club obtuvo otros resultados destacados. Pablo Macarrilla fue cuarto en derrapes en categoría juvenil masculino, mientras que Laura Casares, entrenadora y también deportista, firmó otro cuarto puesto en speed slalom en categoría máster mixto. En esta última modalidad, Pablo Macarrilla y Carla Bravo lograron además clasificarse para los cuartos de final.

El cierre de temporada llegó después de otro buen resultado para Carla Bravo, que el fin de semana anterior había viajado a Torrevieja (Alicante) para disputar el Campeonato de España Classic, Battle y Classic Parejas, también bajo la organización de la Real Federación Española de Patinaje. Allí consiguió una sexta posición en Classic infantil femenino y una octava plaza en Battle, igualmente en categoría infantil femenina.