Voleibol
El Extremadura Arroyo formaliza su inscripción en Primera División nacional
El club ya ha presentado el aval exigido por la federación y busca entrenador tras cerrar la etapa de Pablo Alonso
El Extremadura Arroyo ya ha formalizado su inscripción en Primera División nacional de voleibol para la temporada 2026-27, después de confirmar la pasada campaña su descenso de Superliga Femenina 2. El club extremeño ha completado este trámite y también ha logrado reunir el aval exigido por la Real Federación Española de Voleibol, un paso imprescindible para competir el próximo curso en la categoría de bronce del voleibol español.
La entidad arroyana continúa así cerrando gestiones para estar en condiciones de iniciar la competición en el mes de octubre, cuando arrancará la nueva temporada. El objetivo del club es estabilizar cuanto antes su proyecto deportivo tras el descenso y preparar su regreso a la Primera División nacional con una estructura definida.
Cambio en el banquillo
Uno de los primeros movimientos se ha producido en el banquillo. La directiva del Extremadura Arroyo ha alcanzado un acuerdo con Pablo Alonso, técnico del primer equipo en Superliga Femenina 2, para poner fin al vínculo que unía a ambas partes.
El presidente del club, Adolfo Gómez, trabaja junto a otros miembros de la junta directiva en la búsqueda de un nuevo entrenador. La elección del técnico se considera ahora una prioridad, ya que su llegada será clave para avanzar en la configuración de la plantilla de cara a la próxima campaña.
«Hay veces que se nos presentan buenas situaciones para fichar a una determinada jugadora, pero entendemos que el entrenador debe dar antes su aprobación, por lo que cerrar la contratación de un técnico ahora se nos antoja prioritario», señala Gómez.
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