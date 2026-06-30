Fútbol. Primera Federación
Luis Pareja y Gio Almeida tampoco seguirán en el Mérida
El club romano da por cerradas las salidas pendientes de la plantilla y mejora sus cifras de abonados respecto al pasado verano
El Mérida ya conoce el futuro de los dos últimos jugadores de la pasada plantilla sobre los que quedaba por resolver su continuidad. Luis Pareja y Gio Almeida no seguirán en el conjunto romano, por lo que, salvo sorpresa de mercado, los próximos movimientos del club deberían centrarse ya en llegadas, tanto en forma de fichajes como de cesiones.
Pareja no ha aceptado la oferta de renovación del Mérida y cierra así una etapa de dos temporadas en el club, en las que ha disputado 49 partidos. El futbolista comenzó el último curso condicionado por una lesión y prácticamente sin pretemporada, una circunstancia que retrasó su primera titularidad hasta la undécima jornada.
Dos salidas distintas
Aquel estreno como titular tuvo un peso especial, ya que Pareja marcó dos de los tres goles en la victoria frente al Real Madrid Castilla. También vio puerta en el triunfo ante el Ourense y en el empate en Bilbao, dentro de una temporada en la que fue ganando presencia tras un arranque condicionado por los problemas físicos.
El caso de Gio Almeida es diferente. El centrocampista llegó en el mercado de invierno cedido por el Farense y, por su edad sub-23 y su margen de crecimiento, parecía una opción con recorrido para el club. Su inicio fue prometedor, con una aportación física importante en la zona ancha y momentos de calidad que encajaban bien junto a Martín Solar en el doble pivote.
Sin embargo, su rendimiento fue de más a menos, en línea con la evolución general del equipo en el tramo final de la temporada. Almeida acabó perdiendo sitio en el once y fue relegado al banquillo por Víctor Corral, precisamente el jugador al que había llegado para sustituir.
Repunte de abonados
En el plano social, el Mérida también ha ofrecido una primera cifra de la campaña de abonados. Con fecha de 29 de junio, el club totalizaba con 361 carnés expedidos, de los cuales 58 correspondían a nuevas altas. En esa misma fecha del pasado año, el número total de socios era de 100.
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