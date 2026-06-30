Fútbol | Segunda Federación
Mario Gómez apuntala el centro de la defensa blanquinegra
El central de 31 años llega procedente del Unión Malacitano, con el que disputó 29 encuentros durante la pasada campaña
El Badajoz ya tiene a su cuarto fichaje, que también pasa a ser el cuarto central de la plantilla. Mario Gómez, zaguero sevillano de 31 años, se incorpora a la disciplina blanquinegra tras haber militado durante la pasada campaña en el Unión Malacitano.
Gómez destaca por ser un central con un potente juego aéreo gracias a su 1,91 de estatura. Además, se caracteriza por su contundencia, un aseado juego desde atrás y por ser un ganador de duelos.
Con la camiseta del Malacitano, el zaguero disputó un total de 2.475 minutos repartidos en 29 partidos entre el Grupo 4 de Segunda Federación y la Copa del Rey, en los que logró anotar un tanto ante el Xerez Deportivo, club al que también se medirá la próxima temporada.
Contrastada experiencia
Formado en la cantera del Recreativo de Huelva, al que volverá a enfrentarse próximamente, Gómez ha jugado en clubes como Real Jaén, Linense, Unionistas, Calahorra, Hércules o Pontevedra, acumulando más de 160 partidos en la extinta Segunda B, 104 en la actual Segunda Federación y 33 en Primera Federación.
No será la primera experiencia en el fútbol extremeño para Mario Gómez. En la temporada 2019/20 militó en el Don Benito, disputando 25 encuentros y anotando un gol con la elástica calabazona.
Con la llegada del central sevillano, el Badajoz cuenta ya en plantilla con cuatro centrales, por lo que la reestructuración del centro de la defensa se da por finalizada. Los siguientes puestos que la entidad pacense buscará reforzar con las dos fichas sénior que tiene a disposición serán el lateral derecho y la delantera.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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