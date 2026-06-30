Sara Carrillo renueva con el Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino igue dando forma a su plantilla para la próxima temporada y ha cerrado la renovación de Sara Carrillo. La atacante de Arnedo (La Rioja), nacida el 20 de agosto de 2002, prolonga su vinculación con la entidad verde y continuará defendiendo la camiseta del conjunto extremeño.

Con 23 años, Carrillo afrontará su sexta temporada consecutiva compitiendo entre la Primera División y la Primera Federación Femenina. Su continuidad permite al club mantener una futbolista con experiencia en la categoría y con capacidad para ocupar distintas posiciones en el frente ofensivo.

Continuidad en ataque

Durante la temporada 2025-2026, Sara Carrillo disputó 23 partidos y marcó cuatro goles, unas cifras discretas para una delantera, aunque su aportación también se reflejó en el trabajo sin balón, la presión y la participación en el juego colectivo. Entre sus momentos más destacados figura el gol anotado frente al Europa en los campos de Pinilla, importante en la pelea por la permanencia.

Formada en el fútbol riojano, Carrillo seguirá formando parte del proyecto dirigido por Ernesto Sánchez, en el que el Cacereño Femenino busca conservar parte del bloque de la pasada campaña y reforzar la estabilidad de la plantilla de cara al nuevo curso.