Sara Torruella, primer fichaje del Miralvalle para la próxima temporada

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle ha cerrado la incorporación de Sara Torruella Bretón como primer fichaje para la temporada 2026/27. La jugadora catalana, nacida en Tarragona el 27 de agosto de 2004, mide 1,75 metros y actúa como escolta. Llega al club placentino para reforzar una plantilla que volverá a competir en Liga Femenina 2.

Torruella se formó en las categorías inferiores del TGN Bàsquet, club al que llegó con 12 años después de iniciarse en el baloncesto en su colegio. En su etapa júnior fue la máxima anotadora de la categoría Preferente de Cataluña, la principal competición autonómica.

Estreno en Liga Femenina 2

Tras completar su formación, continuó su progresión en SuperCopa Catalunya, donde fue seleccionada para disputar el All-Star de la temporada 2024/25 y acabó elegida MVP femenina del encuentro. La pasada campaña dio el salto a Liga Femenina 2, competición en la que promedió 10,3 puntos y 10,1 de valoración por partido.

«Estoy muy feliz de comenzar esta nueva etapa en Miralvalle. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeras, empezar a trabajar y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy deseando sentir el calor de la afición», señala la nueva jugadora del conjunto placentino.

Desde el cuerpo técnico, Adrijana valora la llegada de una jugadora joven y con margen de crecimiento. «Sara llega con mucha ilusión y con ganas de demostrar su potencial. Creemos que es una jugadora que encaja muy bien en nuestro proyecto y estamos convencidos de que aportará mucho al equipo desde el primer día», destaca.

La incorporación de Sara Torruella se suma a las renovaciones ya anunciadas de María Romero, Lucía Navas e Inés Serrano, dentro del proceso de construcción de la plantilla del Hierros Díaz Extremadura Miralvalle para el próximo curso.