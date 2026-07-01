Albert Lafuente seguirá llevando el timón del Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya tiene asegurada una de las renovaciones más importantes de su plantilla. Albert Lafuente seguirá vistiendo de verdinegro la próxima temporada, según puede avanzar este diario, después de varios días de negociación en los que las dos partes han terminado por acercar posturas hasta cerrar un acuerdo para su renovación. Se anunciará en breve.

La continuidad del base catalán tiene un peso especial en la planificación deportiva del club, que mantiene así a un jugador llamado a ejercer como teórico base titular y una de las referencias del nuevo proyecto. Su renovación permite al Cáceres dar estabilidad a una posición clave y conservar a un jugador que ya conoce el entorno, el vestuario y las exigencias de una entidad que quiere construir desde certezas. También tienen asegurado seguir Erikas Kalinicenko y Pol Campeny y se trabaja con Alex Mazaira.

Una pieza de mando

Lafuente afrontará así una nueva temporada en el Cáceres después de haber sido uno de los jugadores más relevantes del equipo en su segunda etapa como verdinegro. Su curso pasado dejó números de peso: 12,5 puntos, 3,2 rebotes y 5,4 asistencias en una media de 29:11 minutos en pista, registros que reflejan tanto su incidencia ofensiva como la confianza que tuvo dentro de la rotación. Es difícil discutir su condición de uno de los mejores bases de la Segunda FEB con 14,2 de valoración global.

Más allá de la estadística, su continuidad refuerza la idea de mantener una columna vertebral competitiva. Lafuente aporta dirección, puntos y capacidad para asumir responsabilidad con balón, cualidades que le convierten en una pieza importante para ordenar el juego del equipo y sostener buena parte del ritmo ofensivo.

Acuerdo tras varios días de negociación

La renovación no se ha cerrado de forma inmediata. Durante los últimos días ha habido tira y afloja entre el jugador y el club, una negociación con distintos matices económicos antes de alcanzar el punto de encuentro definitivo. Finalmente, el Cáceres retiene a un jugador que consideraba prioritario para dar forma a su plantilla.

Con este movimiento, el club verdinegro se asegura continuidad en el puesto de base y mantiene a uno de los jugadores con mayor peso específico de la pasada temporada. La confianza que le tiene el técnico Jacinto Carbajal es total. Para Lafuente, la renovación supone también prolongar una segunda etapa en Cáceres en la que está teniendo mucho protagonismo, con un papel central.