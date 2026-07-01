El Badajoz arrancará la temporada en casa ante el Tenerife B

El Badajoz ya conoce la fecha y el rival de su estreno en su regreso a Segunda Federación. La Real Federación Española de Fútbol publicó este martes el calendario oficial de la competición y el conjunto pacense debutará el 6 de septiembre en el Nuevo Vivero, donde recibirá al Tenerife B.

El campeonato también concluirá en casa para los blanquinegros. En la jornada 34, el equipo dirigido por Miguel Ángel Ávila cerrará la fase regular ante el Xerez en el Nuevo Vivero.

Precisamente, la primera salida de la temporada será también frente al Xerez. En la segunda jornada, el Badajoz visitará el Municipal de Chapín en un partido marcado por los reencuentros, ya que Felipe Chacartegui, Josete Malagón y Zelu, los tres con pasado blanquinegro, se enfrentarán a su antiguo equipo.

El primer desplazamiento a Canarias llegará en la jornada 4, cuando el Badajoz visite a Las Palmas Atlético el 27 de septiembre. Será el primero de los cuatro viajes a las islas que tendrá que afrontar el conjunto pacense durante la temporada.

Los derbis extremeños del Grupo 4 también tienen fecha. El primero se disputará en la jornada 11 (15 de noviembre), con la visita del Don Benito al Nuevo Vivero. El segundo llegará en la jornada 27 (21 de marzo), cuando el Badajoz se desplace al Vicente Sanz.

Otra de las citas señaladas en el calendario será la visita al Nuevo Colombino. En la jornada 12 (22 de noviembre), el Badajoz se medirá al Recreativo de Huelva como visitante, mientras que el conjunto onubense devolverá la visita al Nuevo Vivero en la jornada 21.

Calendario de amistosos

Además del calendario liguero, el Badajoz ya tiene definidos la mayoría de sus compromisos de pretemporada. El mes de agosto estará cargado de encuentros, comenzando el 1 de agosto frente al Torremejía a domicilio. Posteriormente recibirá al Coria el día 5, visitará al Villafranca el día 8 y al SP Herrera el 12, antes de volver al Nuevo Vivero para enfrentarse al Linares el 15 de agosto.

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La preparación continuará con visitas a Puebla de la Calzada y Pueblonuevo los días 19 y 30 de agosto, respectivamente. Además, el club espera disputar el partido de presentación ante su afición el 22 de agosto, en el Nuevo Vivero, con el Talavera como rival, un encuentro que aún está pendiente de confirmación.

Fuente: La Crónica de Badajoz